Papież Franciszek zaskoczył przemówieniem. Te słowa ucieszą ojca Rydzyka

Słowa płynące z Watykanu na pewno ucieszą ojca Tadeusza Rydzyka. W trakcie ostatniej audiencji papież Franciszek nawiązał do Polski. Jednak najwięcej uwagi w swojej wypowiedzi poświęcił pracownikom i wolontariuszom Radia Maryja.

Papież Franciszek pozdrowił pracowników Radia Maryja. Fot. TOMASZ ZUKOWSKI/East News/MICHAL DYJUK/REPORTER

W środę podczas audiencji na Placu Świętego Piotra papież Franciszek spotkał się z wiernymi

Ojciec Święty mówił także o Polsce i Dniu Świętości Życia

W swojej wypowiedzi odniósł się do toruńskiej rozgłośni Radia Maryja, pozdrawiając przy tym jej wolontariuszy i pracowników

Podczas środowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Watykanie papież Franciszek nawiązał m.in. do wydarzeń w Ukrainie i mówił o pokoju. – Niestrudzenie zawierzajmy sprawę pokoju Królowej Pokoju. Dlatego pragnę zachęcić każdego z wiernych i każdą wspólnotę, zwłaszcza grupy modlitewne, do odnowienia każdego 25 marca aktu poświęcenia Matce Bożej, ponieważ jest ona matką i może nas wszystkich zachować w jedności i pokoju – wezwał papież.

Powiedział także o Dniu Świętości Życia, nawiązując przy tym do Polski i Radia Maryja. Słowa głowy Kościoła katolickiego z pewnością ucieszą ojca Tadeusza Rydzyka.

W trakcie spotkania z wiernymi papież Franciszek mówił o Dniu Świętości Życia. W Polsce ten dzień będzie obchodzony w najbliższą sobotę. Co ciekawe, przy tym wątku zwrócił się do Polaków, a w szczególności do "pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Radia Maryja".

– Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Radia Maryja z Torunia. W najbliższą sobotę będziemy obchodzili uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W waszej ojczyźnie jest to również Dzień Świętości Życia –powiedział papież.

Ojciec święty przesłał także błogosławieństwo. – Jako znak konieczności ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci Fundacja "Życiu Tak" przekazuje do Zambii poświęcony przeze mnie dziś rano dzwon "Głos Nienarodzonych". Niech jego dźwięk niesie przesłanie o tym, że każde życie jest święte i nienaruszalne. Z serca Wam błogosławię – dodał Franciszek.

15 marca podczas audiencji generalnej papież Franciszek zareagował na burzliwą dyskusję, która nastąpiła po reportażu TVN24 "Franciszkańska 3", który przedstawia dowody na to, że Jan Paweł II będąc jeszcze kardynałem, miał wiedzieć o przypadkach pedofilii w Kościele i brał udział w ich tuszowaniu.

– Sobór Watykański II przypomina nam, że wszyscy ochrzczeni są powołani do bycia apostołami. Wymaga to rzeczywistej współpracy między hierarchią i wiernymi świeckimi, bo w Kościele istnieje różnorodność posług, ale jedność misji – mówił papież. Zachęcił również do przemyślenia na nowo wspomnianych relacji oraz do "wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację ojczyzny".