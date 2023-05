Jak wziąć urlop na Boże Ciało 2023? Można zyskać nawet 7 dni wypoczynku

Boże Ciało wypada w 2023 roku w czwartek 8 czerwca. Jak zaplanować urlop, żeby cieszyć się jak najdłuższym wypoczynkiem? To pytanie nurtuje wiele osób, które szykują się na wyjazdy z rodziną lub relaks na łonie przyrody. Oto najlepsze propozycje.

Jak zaplanować urlop na Boże Ciało? fot. Pexels

Pierwsza opcja na urlop w Boże ciało – 4 dni urlopu, 9 dni wypoczynku

Długi czerwcowy weekend można rozpocząć już w sobotę 3 czerwca. Biorąc wolne na kolejny tydzień (pomijając czwartek 8 czerwca, ponieważ to dzień wolny od pracy) można wypoczywać aż do następnego weekendu, czyli do niedzieli 11 czerwca. Podsumowując: biorąc zaledwie 4 dni urlopu, można wypoczywać przez 9 dni. To idealne opcja dla osób planujących dłuższe wyjazdy zarówno za granicę, jak i małe podróże po Polsce.

Druga opcja na urlop w Boże Ciało – 9 dni urlopu, 16 dni wypoczynku

Rozpoczynając czerwcowy urlop w sobotę 3 czerwca, a kończąc go w niedzielę 18 czerwca, można zaoszczędzić sporo urlopu. W tym okresie znajdują się aż 3 weekendy, co daje "darmowe" 6 dni urlopu. Co więcej, w czwartek 8 czerwca wypada Boże Ciało, więc jest to kolejny dzień wypoczynku, który nie wypadnie z urlopowej puli. Łącznie, biorąc 9 dni urlopu, można wypoczywać przez ponad dwa tygodnie.

Trzecia opcja urlopu na Boże Ciało – 1 dzień urlopu, 4 dni wypoczynku

Osoby, które dłuższy urlop zaplanowały w lipcu lub w sierpniu, w czerwcu mogą skorzystać z długiego weekendu – wystarczy wziąć urlop w piątek 9 czerwca, by zyskać 4 dni wolnego: czwartek (Boże Ciało), piątek (urlop), sobotę i niedzielę (dni wolne od pracy). To doskonała opcja na krótki wypad nad jezioro czy w góry, szczególnie że w tym okresie pogoda ma być słoneczna i bezdeszczowa.

