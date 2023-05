Ziobrzyści oburzyli Lichocką. "Przyłapała" ich w towarzystwie znanej posłanki KO

Katarzyna Florencka

W ostatnim czasie PiS nie pała zbytnią miłością do swoich (jeszcze) koalicjantów – czyli Suwerennej Polski. We wtorek spróbowali odwołać czterech ziobrystów z komisji sprawiedliwości, lecz dzięki głosom opozycji pomysł ten upadł. W reakcji na to posłanka PiS Joanna Lichocka umieściła w sieci wideo przedstawiające wesołą rozmowę ziobrystów ze znaną posłanką opozycji.