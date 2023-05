"Suwerenna Polska". Zapytaliśmy językoznawcę o to, jaki przekaz ma nowa nazwa partii Ziobry

3 maja ogłoszono, że partia Zbigniewa Ziobry zmieniła nazwę – z Solidarnej Polski przekształciła się w Suwerenną Polskę. Co komunikuje wyborcom przymiotnik "suwerenna"? – Ciekawe jest to, dlaczego politycy nie nazwali formacji Niepodległa Polska – mówi naTemat prof. Mirosław Bańko, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zbigniew Ziobro, prezes Suwerennej Polski (do 3 maja Solidarnej Polski). fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Na pięć miesięcy przed wyborami parlamentarnymi partia Zbigniewa Ziobry zmieniła nazwę

Sondaże dawały Solidarnej Polsce ułamek procenta poparcia

Czy pod nazwą Suwerenna Polska koalicjant PiS może liczyć na lepszy wynik? Członkowie Prawa i Sprawiedliwości wątpią

Prof. Mirosław Bańko, ekspert, który przez wiele lat pracował w Poradni Językowej PWN, zwraca uwagę na to, że zmiana nazwy nie jest jedynie kwestią techniczną. Wiąże się z emocjami.

– Nowa nazwa partii ma wzbudzić zainteresowanie – mówi prof. Bańko. Nie jest to jednak jedyny efekt tego przekształcenia.

Już nie Solidarna, ale Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry

Wykładowca UW tłumaczy, że słowo "suwerenna" w nazwie partii ma prowadzić do określonych skojarzeń.

– To gra na resentymentach, która ma sygnalizować zwłaszcza rzekome zagrożenie ze strony Niemiec – mówi językoznawca.

Już sama nazwa Suwerenna Polska sugeruje bowiem kurs kolizyjny z Unią Europejską, do której zdecydowaliśmy się przystąpić 19 lat temu.

– Partia Ziobry szuka wyborców wśród ludzi, którzy boją się zmian i chcą, żeby było tak jak było. Ten elektorat jest przekonany, że europejscy urzędnicy chcą nas do czegoś zmusić, a nawet coś nam odebrać. W ten sposób postrzegają na przykład transformację energetyczną. To dla nich bitwa o to, by można było jeździć spalinowymi samochodami i palić w kominku tym, co wpadnie pod rękę – wyjaśnia prof. Bańko.

Jednocześnie, jak zastrzega ekspert, nowa nazwa partii Zbigniewa Ziobry brzmi na tyle enigmatycznie, że można podłożyć pod nią własne oczekiwania.

– Słowo "suwerenna" jest tajemnicze, nie przez wszystkich rozumiane, obiecuje więcej niż można dostarczyć – wylicza prof. Mirosław Bańko.

Dlaczego Suwerenna Polska, a nie Niepodległa Polska?

Jednak znaczące jest również to, jak Zbigniew Ziobro nie nazwał swojego ugrupowania. Miał do dyspozycji polski termin, ale wybrał coś innego.

– Ciekawe jest to, dlaczego politycy nie nazwali nowej partii Niepodległa Polska, tylko sięgnęli po słowo "suwerenna", zapożyczone z języka francuskiego, dokąd trafiło z łaciny. Pozornie może to się wydawać nielogiczne, wszak "niepodległość" jest na wskroś polska, więc po co – podkreślając przywiązanie do polskości – sięgać po synonim obcego pochodzenia? – pyta profesor Bańko.

Językoznawca przypuszcza, że politycy chcieli uniknąć śmieszności.

– Wydaje się, że na przeszkodzie stanęło mocne zakorzenienie "niepodległości" w romantyzmie. Skojarzenie z walką narodowowyzwoleńczą nasuwa się samo. Pewnie nawet dla niechętnych Unii Europejskiej wyborców prawicy nazwa Niepodległa Polska byłaby wyraźną przesadą – mówi prof. Bańko.

Suwerenna Polska to Polska suwerena?

W internecie pojawiły się wypowiedzi, że Suwerenna Polska to nazwa, która ma komunikować, że państwo należy do suwerena.

– Suweren to niezależny władca lub podmiot sprawujący władzę. Słowniki nie odnotowały nowego znaczenia, w jakim słowa od ośmiu lat używa Zjednoczona Prawica, czyli nasi wyborcy, których wola wyrażona przy urnie sprawia, że możemy robić co chcemy i jak chcemy, niezależnie od prawa – mówi prof. Bańko.

Jednocześnie wykładowca wątpi w to, by Zbigniew Ziobro zmieniając nazwę partii chciał zakomunikować, że kraj jest własnością tak rozumianego suwerena.

– Suwerenna Polska jako Polska suwerena? Nie sądzę, by takie było zamierzenie, to raczej złośliwa interpretacja – podsumowuje prof. Mirosław Bańko.

