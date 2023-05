Atak nożownika w domu dziecka w Tomisławicach. Nie żyje 16–letnia dziewczynka

Tragedia w domu dziecka w Tomisławicach (łódzkie). W wyniku ataku nożownika zginęła 16–letnia dziewczynka. Są ranni.

Radiowóz (zdjęcie ilustracyjne). fot. LUKASZ SOLSKI/East News

Nożownik zaatakował w domu dziecka w Tomisławicach (powiat sieradzki) we wtorek 9 maja około 23:00. Ranił dziewięcioro dzieci i jedną pracownicę ośrodka.

Czworo nieletnich wraz z wychowawczynią trafiło do szpitala. W wyniku ataku życie straciła 16–letnia mieszkanka placówki – powiedział RMF oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP starszy kapitan Marcin Zwierzak.

Policja ujęła już podejrzanego. Jest nim 19–letni mieszkaniec gminy Warta, który nie był wychowankiem Domu Dziecka i nie miał zatargów z prawem.

Atak nożownika w Warszawie

Tego samego dnia do ataku nożownika doszło w innej części kraju. We wtorek przed 10:00 nieznany sprawca ugodził nożem 61–letniego mężczyznę w Warszawie na Placu Politechniki. Poszkodowany w poważnymi obrażeniami wewnętrznymi został przewieziony do szpitala, a sprawca miał oddalić się pieszo z miejsca zdarzenia.

Policja zabezpieczyła monitoring i rozpoczęła obławę na sprawę. Na razie nie jest znany motyw ataku nożownika w Warszawie.

