Zmiany w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Następna osoba żegna się z produkcją

W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zmian ciąg dalszy. Media donoszą, że kolejna osoba "straciła pracę". Kto tym razem dołączy do Skrzyneckiej, Wiśniewskiego i Gąsowskiego – znanych twarzy, które musiały pożegnać się z show.

Kolejne zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". fot Artur Zawadzki/REPORTER

Trwa 18. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Z show w ostatnim czasie zostali zwolnieni: Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski. W geście solidarności odszedł też Piotr Gąsowski

Z najnowszych medialnych doniesień wynika, że "na ostatniej prostej" podziękowano za dalszą współpracę choreografowi Krzysztofowi Adamskiemu

Kolejne zmiany w Polsacie. Kto pożegnał się z "TTBZ"?

Kultowe formaty Polsatu przechodzą prawdziwą rewolucję. Kilka dni temu informowaliśmy o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z "Naszego nowego domu", a dziś napływają kolejne wieści. Pomponik podaje, że znany choreograf Krzysztof "Kris" Adamski "został zwolniony" z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Był choreografem uczestników kilku ostatnich edycji 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. To on odpowiadał za starannie opracowane ruchy gwiazd podczas wcielania się w wylosowaną postać. Krzysztof "Kris" Adamski stworzył ponad 150 układów tanecznych do produkcji reklamowych, a jako reżyser współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Langiem, czy Maciejem Kowalewskim" - przypomina portal.

Warto jednak wspomnieć, że jak dotąd produkcja formatu nie skomentowała oficjalnie tych doniesień. Nie ujawniono również powodów domniemanego zwolnienia Adamskiego.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" hitowym formatem Polsatu

Przypomnijmy, "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zadebiutowała w marcu 2014 roku i... okazała się strzałem w dziesiątkę. Czegoś takiego w Polsce wcześniej nie było. Format momentalnie zyskał sympatię u widzów, a przez to stał się bardzo popularny.

A o co chodzi w tym programie? Gwiazdy najpierw losują postać spośród sławnych wokalistów czy wokalistek, a następnie przechodzą totalną metamorfozę. Mają na nią dokładnie siedem dni. W tym czasie dokładają wszelkich starań, aby nauczyć się tekstu, choreografii, maniery wokalnej i wizualnej danej postaci.

Później charakteryzatorzy pomagają im jak najbardziej upodobnić się do oryginału, aby ostatecznie na scenie zrobili prawdziwe show. Od samego początku kwestie wokalu z uczestnikami ćwiczy Agnieszka Hekiert, a za choreografię odpowiadał właśnie Krzysztof "Kris" Adamski. Przez 9 lat trwania show na udział zdecydowało się mnóstwo znanych nazwisk ze świata show-biznesu: celebrytów, aktorów czy wokalistów. W minionych sezonach zwycięstwo wywalczyli m.in. Katarzyna Skrzynecka (wygrała 1. edycję), Aleksandra Szwed, Mateusz Ziółko, Stefano Terrazzino, Bartłomiej Kasprzykowski, Robert Janowski, Danzel czy Kasia Wilk. W skład jury od samego początku wchodzi diva operowa Małgorzata Walewska. Kolejną osobą, która (już od 2. edycji) oceniała występy uczestników, była Katarzyna Skrzynecka. Niestety, w obecnej – osiemnastej – odsłonie show zabrakło aktorki. Została nagle zwolniona. Miał mieć na to wpływ nowy dyrektor programowy Edward Miszczak. Od pierwszego odcinka "Twojej Twarzy..." w roli prowadzących mogliśmy oglądać Piotra Gąsowskiego i Macieja Dowbora. Pierwszy z wymienionych prezenterów w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką także postanowił odejść z produkcji.