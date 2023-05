Sukces polskiego producenta na Eurowizji. Dzięki Tribbsowi Szwajcaria weszła do finału

9 maja odbył się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Do finału przeszedł m.in. reprezentujący Szwajcarię Remo Forrer. Jego piosenkę współtworzył polski producent muzyczny Tribbs – widzowie mogli go dostrzec za kulisami razem ze szwajcarskim artystą.

67. finał Konkursu Piosenki Eurowizji, czyli wieczór pełen muzyki, wzruszeń i uśmiechu już w sobotę 13 maja. Impreza w Liverpoolu rozpocznie się o godz. 21:00

Tribbs (Mikołaj Trybulec) to polski producent muzyczny.

Można go było zobaczyć za kulisami tegorocznego pierwszego półfinału Eurowizji, gdyż pomagał w stworzeniu piosenki reprezentanta Szwajcarii.

Trybulec współtworzył również kawałek "Solo" Blanki.

Tribbs na Eurowizji 2023

Z piętnastu uczestników półfinału Eurowizji wyłoniono dziesięciu reprezentantów, którzy zawalczą w finale konkursu, który odbędzie się w sobotę 13 maja. Wśród szczęśliwców znalazł się m.in. reprezentujący Szwajcarię z kawałkiem "Watergun" Remo Forrer.

Uważni widzowie mogli zauważyć, że za kulisami siedział z nim polski producent muzyczny Tribbs (Mikołaj Trybulec), który współtworzył kawałek szwajcarskiego artysty. Trybulec po raz pierwszy pojawił się na konkursie, choć już od 2019 wspomagał jako współkompozytor, współproducent i współautor takich artystów na Eurowizji, jak:

Lake Malawi "Friend of a Friend" (Czechy)

Blas Cantó "Universo" (Hiszpania)

Vincent Bueno "Amen" (Austria)

Krystian Ochman ("River")

Co ciekawe, Tribbs wsparł w tym roku również polską reprezentantkę Blankę. Trybulec jest współkompozytorem oraz współproducentem piosenki "Solo".

Pierwszy półfinał Eurowizji

We wtorek w Liverpoolu wystąpili artyści z 15 krajów, takich jak: Norwegia, Malta, Serbia, Łotwa, Portugalia, Irlandia, Chorwacja, Szwajcaria, Izrael, Mołdawia, Szwecja, Azerbejdżan, Czechy, Holandia, Finlandia.

Według bukmacherów największe szanse na przejście do finału miały: Szwecja, Finlandia, Norwegia, Izrael oraz Czechy. Przypomnijmy, że te trzy pierwsze kraje to jedni z faworytów do wygrania całej Eurowizji. Największym czarnym koniem całego konkursu jest Szwedka Loreen z utworem "Tattoo".

"Loreen to główna faworytka tegorocznej Eurowizji. Dlaczego? Bo raz już wygrała. Szwedzka artystka marokańskiego pochodzenia z przytupem zwyciężyła Eurowizję w 2012 roku ze swoim hitem 'Euphoria', który zawojował Europę. Od tamtego momentu pozostaje jednym z najbardziej uwielbianych i ikonicznych uczestników Konkursu Piosenki Eurowizji w całej jego historii" – pisała w swoim tekście Ola Gersz.