Pedro Pascal znów przeżyje horror. Zagra w filmie twórców "Barbarzyńców"

Pedro Pascal po sukcesie "The Last of Us" nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Gwiazdor hitu HBO Max znów stanie na planie horroru, jednak tym razie będzie to film twórcy "Barbarzyńców".

Pedro Pascal zagra w horrorze twórcy "Barbarzyńców". Fot. Stephen Lovekin/ BEI/ Shutterstock

Pedro Pascal zagra w horrorze "Weapons"

To film reżysera ubiegłorocznych "Barbarzyńców" z Billem Skarsgårdem oraz Justinem Longiem

Co wiemy o nowym projekcie gwiazdora "The Last of Us"?

Pedro Pascal zagra w "Weapons"

"Weapons" to film Zacha Creggera, czyli twórcy ubiegłorocznego horroru "Barbarzyńcy", w którym zagrali m.in. Bill Skarsgård oraz Justin Long. Produkcja przez wiele portali została okrzyknięta jednym z najlepszych filmów grozy 2022 roku.

"Narracyjna struktura jest wyróżniającym się atutem 'Barbarzyńców'. Zamiast prostolinijnej fabuły dostajemy trzy splecione ze sobą etiudy, obracające się wokół tematu zbrodni i przewin, pomału odkrywające tajemnice domu i jego mieszkańców" – można przeczytać w recenzji filmu zamieszczonej na Filmwebie.

Na temat filmu, w którym wystąpi Pedro Pascal, póki co wiadomo niewiele. Autorem scenariusza, który ma przypominać wielowątkową "Magnolię" Paula Thomasa Andersona jest sam Cregger. Producentami filmu mają być Roy Lee, J.D. Lifshitz i Raphael Margules, którzy współpracowali z reżyserem także przy "Barbarzyńcach". Zdjęcia do filmu mają się zacząć jesienią tego roku.

Gwiazdor "The Last of Us" jest teraz na topie

Pascal zyskał popularność dzięki występom w takich serialach, jak "Narcos" czy "The Mandalorian", jednak prawdziwy szał na niego zaczął się od hitu HBO Max "The Last of Us". Serial uważany jest za jedną z najlepszych adaptacji gier w historii.

"Zdawałoby się, że motyw apokalipsy zombie to dla popkultury nic nowego. Otóż gra 'The Last of Us' od zawsze wyróżniała się na tle innych produkcji czerpiących z bezdennej studni zwanej 'żywymi trupami'. Niedługo miłośnicy seriali będą mieli okazję zanurzyć się w świecie, którym dotychczas zachwycali się wyłącznie gracze. Serial o Joelu i Eillie jest dokładnie tym, czego od niego oczekiwano" – recenzowała dla naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

Pascal niebawem ma pojawić się w krótkometrażowym queerowym westernie "Strange Way of Life", nazywanym "odpowiedzią Pedro Almodóvara na 'Tajemnicę Brokeback Mountain'". U jego boku w filmie wystąpi Ethan Hawke.

Jak wyjaśnił wcześniej hiszpański reżyser, tytuł "Strange Way of Life" (czyli dosłownie "Dziwny sposób życia") nawiązuje do "słynnego fado Amalii Rodrigues, którego tekst sugeruje, że nie ma dziwniejszej egzystencji niż ta, w której odwracamy się od własnych pragnień". Produkcja będzie miała premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes.