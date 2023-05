N adal wiele osób zastanawia się, jak to możliwe, że o tragedii maltretowanego Kamila dowiedziano się na tyle późno, że chłopiec ostatecznie zmarł. Okazuje się, że o poparzeniu wiedziało wujostwo, które mieszkało z rodziną chłopca i jego oprawcą. Wuj wskazał nawet, że zapytał o to, co stało się chłopcu i wytłumaczył, dlaczego nie wezwał pomocy.





Nowy głos ws. dramatu Kamila z Częstochowy. Wujek ujawnił, że wiedział o poparzeniu chłopca

redakcja naTemat

Nadal wiele osób zastanawia się, jak to możliwe, że o tragedii maltretowanego Kamila dowiedziano się na tyle późno, że chłopiec ostatecznie zmarł. Okazuje się, że o poparzeniu wiedziało wujostwo, które mieszkało z rodziną chłopca i jego oprawcą. Wuj wskazał nawet, że zapytał o to, co stało się chłopcu i wytłumaczył, dlaczego nie wezwał pomocy.