K rzysztof Adamski – to on pomagał przygotowywać się uczestnikom programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" do występów. Robił to od ponad 9 lat. Ostatnio media obiegła jednak wiadomość, że zwolniono choreografa z hitowego formatu Polsatu. Jak skomentował to sam zainteresowany?





Choreograf o kulisach zwolnienia z "TTBZ". Ujawnił, co miał usłyszeć na "do widzenia"

Weronika Tomaszewska

