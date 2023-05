D o zdarzenia doszło w niemieckim Ratingen. Jak podaje "Bild", policjanci mieli zostać wezwani do bezbronnej osoby. Prawdopodobnie w momencie ich interwencji doszło do wybuchu. Jak podaje gazeta, "mieszkanie wyleciało w powietrze". Na razie nie ma oficjalnych informacji o ofiarach śmiertelnych.





Wybuch w bloku w Niemczech. "Mieszkanie wyleciało w powietrze"

Dorota Kuźnik

Do zdarzenia doszło w niemieckim Ratingen. Jak podaje "Bild", policjanci mieli zostać wezwani do bezbronnej osoby. Prawdopodobnie w momencie ich interwencji doszło do wybuchu. Jak podaje gazeta, "mieszkanie wyleciało w powietrze". Na razie nie ma oficjalnych informacji o ofiarach śmiertelnych.