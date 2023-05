Dziennikarz zarzucił Morawieckiemu głosowanie za Fit for 55. Nie zgadniecie, co odpowiedział premier

Mateusz Morawiecki został zapytany o głosowanie przez Polskę za pakietem Fit for 55. – Polska nigdy nie poparła żadnego pakietu Fit for 55 – mówił premier i wskazywał na "dezinformację". Stwierdził też, że "Polska jest przegłosowywana".

Mateusz Morawiecki o Fit for 55. Fot. Lukasz Gdak/East News

W czwartek podczas konferencji prasowej w Częstochowie premier Mateusz Morawiecki został zapytany o poparcie przez Polskę pakietu Fit for 55.

Chodzi o wprowadzenie polityki klimatycznej w krajach Unii Europejskiej, dzięki której do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych spadnie o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku.

Premier o poparciu dla projektu Fit for 55: To dezinformacja i manipulacja

Jeden z dziennikarzy zapytał szefa rządu, czy nie jest mu wstyd, że w 2020 roku poparł pakiet Fit for 55. Morawiecki stwierdził, że jest to "dezinformacja". – To jest taki element dezinformacji i manipulacji, którą niektórzy wprowadzają do przestrzeni publicznej. Także i w tym pytaniu jest zawarta pewna teza.

– Polska nigdy nie poparła żadnego pakietu Fit for 55. Jest to pakiet, który jest realizowany poprzez dyrektywy europejskie, które my uważamy, że w większości powinny być realizowane poprzez jednomyślność. Powinny być rozstrzygane poprzez zasadę jednomyślności – zaznaczał Mateusz Morawiecki.

"Polska jest przegłosowywana"

Morawiecki dodał, że to Komisja Europejska decyduje o tym, aby była to kwalifikowana większość. – W ten sposób Polska jest przegłosowywana – stwierdził szef rządu. – My podczas grudniowej Rady w 2020 roku wywalczyliśmy bardzo dużo, jeśli chodzi o sprawiedliwą transformację Polski – wskazał.

Premier zaznaczył też, że cel który wówczas przyjęła Unia Europejska, czyli 55 proc. redukcji CO2 dotyczy nie poszczególnych krajów, ale Unii jako całości. Wskazał również, że uważa, iż "miks energetyczny w różnych krajach jest różny", dlatego też Polska "prowadzi swoją politykę tak, jak powinna po to, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa".

Fit for 55 - o co chodzi?

W grudniu 2020 roku na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli zawarto porozumienie przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Gdy Polska i Węgry zagroziły zawetowaniem budżetu UE, Rada Europejska przyjęła wynegocjowane wcześniej założenia.

Określały one kryteria stosowania mechanizmu praworządności wiążącego wydatkowanie środków unijnych z przestrzeganiem praworządności oraz polityki klimatycznej UE, które zawarte są w pakiecie Fit for 55. Wówczas Polska zagłosowała za propozycjami kierunkowymi pakietu Fit for 55.

Fit for 55 to projekt zmian ogłoszonych przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku. Zakładają one wprowadzenie takiej polityki klimatycznej w krajach Unii Europejskiej, poprzez którą do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych ma spaść o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku.