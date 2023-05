Premier szczery jak nigdy. Przyznał, z jakich działań rządu nie jest zadowolony

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że PiS niedługo przedstawi pierwsze punkty swojego programu wyborczego. Dojdzie do tego podczas specjalnej debaty przygotowywanej przez partię. Poza tym premier zdobył się na trochę szczerości. Zdradził, z jakich działań rządu nie jest zadowolony.

Mateusz Morawiecki zdradził, z jakich działań rządu nie jest zadowolony Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Mateusz Morawiecki stwierdził, że jego największym sukcesem było "uszczelnienie budżetu i naprawa finansów publicznych"

Premier mówił także o działaniach gabinetu, z których nie jest zadowolony

Morawiecki zapowiedział także dwudniową debatę, podczas której PiS zaprezentuje program

Morawiecki zdradza działania rządu, z których nie jest zadowolony

Premier w najnowszym wywiadzie wyznał, że PiS wkrótce przedstawi pierwsze punkty swojego programu wyborczego. Ma do tego dojść w czasie dwudniowej debaty specjalnej, na której wystąpi wielu ekspertów z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego.

Szef rządu powiedział też, że "wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz inflacja wywołana przez Rosję i Putina" jest dla Polaków "potężnym problemem". Podkreślał jednak, że Polska realizuje jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Unii Europejskiej.

–Wzrost gospodarczy, który realizujemy również w ostatnich trudnych latach, możemy utrzymać. Mamy plan na rozwój w przyszłości – zapewnił. Mateusz Morawiecki wypunktował także, co jego rządowi nie wyszło. Premier najpierw odwołał się do programu mieszkaniowego.

– Najmniej zadowolony jestem z tego, co do tej pory się udało zrobić w programie mieszkaniowym. Aczkolwiek pragnę zauważyć, że ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o budowę mieszkań – to było blisko 240 tys. mieszkań. To najwięcej oddanych do użytku w czasach III RP – dodał. Został jednak zapytany również o reformę sądownictwa, a dokładnie o to, czy po ewentualnej wygranej w wyborach PiS podejmie jeszcze raz próbę reformy.

– Choć będę sugerował ministrowi sprawiedliwości, kimkolwiek on będzie, aby odbywała się ona w większym porozumieniu z szeroko rozumianym środowiskiem sędziowskim. Ja wiem, że jest tam wielu ludzi dobrej woli – powiedział.

Mateusz Morawiecki wbił szpilę opozycji

W weekend podczas wystąpienia premier złożył Polakom życzenia przed majówką, życząc udanego wypoczynku. – Tym wszystkim, którzy już robią sobie zapasy kiełbasek i grzeją grille, życzę wspaniałego wypoczynku i rodzinnego czasu – mówił szef polskiego rządu. Dalej premier nawiązał do pogody na majówkę i nie zapomniał o dodaniu od siebie czegoś na temat polskiej opozycji.

– Przypominam tylko, że o tej porze roku trzeba śledzić prognozę pogody, bo majowa pogoda naprawdę potrafi być bardziej nieprzewidywalna niż poglądy naszej opozycji – stwierdził.

Mateusz Morawiecki zwrócił się do Polaków, mówiąc, że niezależnie od tego czy świętować będą w górach, na Mazurach nad morzem czy na podmiejskiej działce powinni pamiętać o tym, że żyją w kraju "wolnym, demokratycznym i bezpiecznym" dzięki wspólnej ciężkiej pracy.