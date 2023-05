Tusk zabrał głos ws. Kamilka. Padły mocne słowa w kierunku rządzących

W poniedziałek po ponad miesiącu walki o życie zmarł 8-letni Kamilek. W sprawie tej tragedii głos zabrał także lider PO Donald Tusk. Padły mocne słowa o rządzących.

Donald Tusk. Fot. Marek Ciak/East News

– Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatyczną zbrodnią na małym Kamilu. Nie chciałbym na tym robić polityki, bo to nasi rządzący od wielu lat chcą robić z tragedii narzędzie politycznej walki. My staraliśmy się jak najbardziej studzić emocje wokół tragedii ludzkich – mówił zabieranym w Sulechowie Donald Tusk.

Tusk: Żyjemy w państwie, którego władza promuje przemoc

I podkreślił wymownie: – Ale piekło dzieci rodzi się na skrzyżowaniu patologicznej rodziny i patologicznej władzy.

Nie zabrakło też nawiązania do ministra sprawiedliwości i premiera. – Ziobro i Morawiecki zrobili sobie kolejne 50 konferencji prasowych, że są za karą śmierci. My od dłuższego czasu, od ładnych kilku lat żyjemy w państwie, którego władza promuje przemoc – wskazał Tusk.

Jeśli chodzi o Morawieckiego, to w środę premier powiedział: – Dzisiaj wszystkich nas rozsadza złość, frustracja i ogromny smutek związany z tą tragiczną śmiercią i cierpieniem małego Kamilka z Częstochowy. Trzeba zmienić system i usprawniać procedury wszystkich instytucji, żeby do takich tragedii nie dochodziło.

I dodał: – W pierwszej kolejności chcę nazwać tę tragedię po imieniu i tych, którzy to zrobili: tylko potwór jest w stanie wyrządzić taką krzywdę bezbronnemu dziecku. Miejsce takich oprawców jest nie tylko w więzieniu, ale dla przestępstw z takim okrucieństwem, z taką premedytacją, jestem osobiście zwolennikiem przywrócenia kary śmierci.

Tusk przywołał słowa ministra edukacji i RPD

Tusk w Sulechowie wspomniał też o m.in. Rzeczniku Praw Dziecka i jego reakcji na tę tragedię. – Minister oświaty albo Rzecznik Praw Dziecka mówią, jak to fajnie lać dzieci. I jak się tego nie robi, to jest to problem wychowawczy. Tymczasem w Polsce coraz bardziej brakuje "powietrza" dla osób słabszych – podkreślił lider PO.

W środę RPD na antenie Polsat News mówił, że złożył projekt do Sejmu, który zobowiązuje instytucje publiczne, by zawiadamiać z urzędu RPD o sprawach, których nie są w stanie sami zweryfikować. – Chciałbym, aby był uzupełnieniem kompetencji rzecznika – przekazał.

Padło tam też pytanie, czy w tej sprawie ma czyste sumienie. – Gdybym wiedział wcześniej, zapewne dziecko dało się być może ocalić szybciej. Post factum mogę rozłożyć ręce – odparł. I dodał: – Wszyscy walczyliśmy o jego życie, modliliśmy się, wspieraliśmy. To nie dało rady.

Skatowany przez ojczyma ośmioletni Kamil z Częstochowy zmarł w poniedziałek w szpitalu. Wiadomo też już, co wykazała sekcja zwłok.

– W dniu dzisiejszym odbyła się sekcja zwłok i biegli ustalili, iż przyczyną śmierci Kamila były rozległe oparzenia ciała, w wyniku których doszło do wstrząsu pooparzeniowego i infekcji ogólnoustrojowej, a ostatecznie do niewydolności wielonarządowej – poinformował w środę media zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak.