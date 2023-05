S katowany przez ojczyma ośmioletni Kamil z Częstochowy zmarł w poniedziałek w szpitalu. Okazuje się teraz, że dwa tygodnie przed tą tragedią, sąd z Olkusza ograniczył władzę rodzicielską matce chłopca. Zobowiązał on ją też do jednej ważnej rzeczy. To jednak nie zapobiegło tragedii.





Nowe ustalenia ws. matki Kamilka. Niedawno zapadła ważna decyzja sądu

redakcja naTemat

Skatowany przez ojczyma ośmioletni Kamil z Częstochowy zmarł w poniedziałek w szpitalu. Okazuje się teraz, że dwa tygodnie przed tą tragedią, sąd z Olkusza ograniczył władzę rodzicielską matce chłopca. Zobowiązał on ją też do jednej ważnej rzeczy. To jednak nie zapobiegło tragedii.