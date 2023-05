P ort lotniczy Warszawa-Radom niedawno został uroczyście otwarty, a już nabywa następnych problemów. Kolejne biuro podróży zawiesiło wyloty z tego lotniska do tunezyjskiego Monastyru. O podobnej decyzji informowało biuro podróży Itaka, które jeszcze przed otwarciem portu lotniczego zaprzestało sprzedaży wyjazdów do Taby, na Majorkę, do Tivatu oraz na Kretę i Kos, a także do Tunezji.





Kolejne biuro podróży oznajmiło, że nie poleci z Radomia. Zawieszono jedyną ofertę

Klaudia Łyszkowska

