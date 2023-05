Córka Paula Walkera w "Szybkich i wściekłych 10". Premiera już niedługo

Polska i światowa premiera "Szybkich i wściekłych 10" już w przyszłym tygodniu. W filmie w epizodycznej roli pojawi się Meadow Walker – córka tragicznie zmarłego Paula Walkera, który wcielał się w filmie w postać Briana O'Connera.

Córka Paula Walkera pojawi się w filmie "Szybcy i wściekli 10". Tak Meadow Walker uhonoruje ojca. Fot. ANGELA WEISS/ AFP/ East News

Meadow Walker upamiętni ojca w "Szybkich i wściekłych 10"

Na odsłonę kolejnego filmu z serii fani musieli czekać dwa lata. Zwiastuny "Szybkich i wściekłych 10" zapowiadają, że mogą oni oczekiwać epickiego widowiska. W produkcji zobaczymy gwiazdorską obsadę, w tym takich aktorów i aktorki, jak: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Jason Momoa, John Cena czy Jason Statham.

W filmie w epizodycznej roli pojawi się także Meadow Walker, czyli córka tragicznie zmarłego w 2013 roku Paula Walkera, który był jedną z gwiazd serii. Zajmująca się na co dzień modelingiem Walker wstawiła na swój profil na Instagramie zdjęcie z planu.

"Pierwsza odsłona 'Szybkich...' trafiła do kin, kiedy miałam rok! Dorastałam na planie, obserwując mojego ojca, Vina, Jordanę, Michelle, Ludacrisa i innych na monitorach. Dzięki mojemu tacie stałam się częścią tej rodziny. Nie mogę uwierzyć, że teraz będę Razem z tymi, którzy patrzyli, jak dorastam" – czytamy w jej poście pod wpisem.

"Louis Leterrier – dziękuję za twoją dobroć, cierpliwość i wsparcie. Mam wrażenie, że jesteś częścią rodziny od samego początku. Cieszę się, że to dopiero początek. Koniecznie muszę też wspomnieć o najlepszym przyjacielu mojego ojca, który teraz jest też moim najlepszym przyjacielem" – podziękowała reżyserowi Meadow.

"Brandon Birtell – bez ciebie to wszystko nie byłoby możliwe. Możliwość uhonorowania w ten sposób pamięci mojego ojca jest dla mnie błogosławieństwem. Będę dzielić to z nim na zawsze" – zwróciła się do producenta córka Walkera.

Kim był Brian O'Conner grany przez Paula Walkera?

Paul Walker grał w serii "Szybcy i wściekli" od początku. Aktor grał policjanta Briana O'Connera, któremu udaje się przeniknąć do świata nielegalnych wyścigów samochodowych. Nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się jednak z Domem (Diesel), co znacząco utrudnia jego pracę.

Przypomnijmy, że Walker zginął w 2013 roku w wypadku samochodowym. Aktor jechał sportowym porsche wraz ze swoim kolegą na fotelu pasażera. W pobliżu miejscowości Santa Clarita, samochód wypadł z drogi – mężczyźni jechali bardzo szybko, porsche uderzyło w drzewo lub słup, a następnie stanęło w płomieniach. Oboje zginęli na miejscu.

Walker był gościem na wystawie samochodowej w Santa Clarita, na której zbierano pieniądze na pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach. Zginął podczas jazdy próbnej jednym z prezentowanych na imprezie samochodów.