Niemcy dostrzegli występ Blanki. "Najwyraźniej nie chciała polegać tylko na głosie"

W czwartek (11 maja) odbył się drugi półfinał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Latynoski występ Blanki i jej "Solo" zagwarantowało nam miejsce w finale. Eurowizyjne show reprezentantki polski dobitnie skomentowała najpoczytniejsza niemiecka gazeta.

Eurowizja 2023. Niemiecka gazeta "Bild" komentuje występ Blanki i "Solo" Fot. Aaron Chown/Press Association/East News

Czwartkowy półfinał był pełen emocji między innymi dla polskich fanów Eurowizji. Mimo że kontrowersji wokół "Solo" od początku nie brakowało, latynoski występ Blanki zagwarantował nam udział w wielkim finale! Już w sobotę 13 maja ponownie zobaczymy reprezentantkę Polski na scenie w Liverpoolu, gdzie powalczy o kryształowy mikrofon!

Eurowizja 2023. Niemiecka gazeta "Bild" komentuje występ Blanki i "Solo"

Show reprezentantki Polski podczas tegorocznego konkursu Eurowizji przeanalizował "Bild". Niemiecka gazeta postanowiła dokładnie ocenić Blankę, nazywając ją "nadzieją sąsiada". "Blanka najwyraźniej nie chciała polegać wyłącznie na swoim głosie. W piosence "Solo" dała szalony występ z tancerzami, zerwała sukienkę w środku występu i wirowała po scenie w ciasnym, brokatowym kostiumie" – czytamy w publikacji.

Gazeta postanowiła wrócić również do kontrowersji związanych ze zwycięstwem 23-letniej artystki w krajowych preselekcjach. Podkreślono, że komisja konkursowa została oskarżona o manipulację. Tabloid zwrócił uwagę na to, że występ Blanki bardzo dobrze został przyjęty w Liverpoolu, jednak nie zabrakło kąśliwego komentarza. "Chociaż jej śpiew brzmiał raczej cienko, występy taneczne były imponujące. Doszła do finału" – podsumowuje "Bild".

Blanka w wielkim finale 67. Konkursu Piosenki Eurowizji

Za nami obydwa półfinały. We wtorek 9 maja odbył się pierwszy. Spośród 15 występów konkursowych, tylko 10 krajów awansowało do finału, który odbędzie się 13 maja. Do grona artystów, którzy w sobotę powalczą o kryształowy mikrofon, dołączyli reprezentanci: Chorwacji, Mołdawii, Szwajcarii, Finlandii, Czech, Izraela, Portugalii, Szwecji, Serbii, Norwegii.

W czwartkowy wieczór do wielkiego finału awansowali: Albania, Cypr, Estonia, Belgia, Austria, Litwa, Polska, Australia, Armenia oraz Słowenia. Przypomnijmy, że miejsce w wielkim finale mają zagwarantowane kraje tzw. Wielkiej Piątki, czyli Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy.

Finałowy koncert odbędzie się już w najbliższą sobotę 13 maja. Start o godzinie 21:00 na antenie TVP1. Transmisję live będzie można również obejrzeć na oficjalnym kanale eurowizyjnym w serwisie YouTube.

Po drugim półfinale, na oficjalnych profilach Eurowizji w mediach społecznościowych opublikowana została oficjalna kolejność wykonawców podczas sobotniego koncertu. Jak się okazało reprezentantka Polski wystąpi na samym początku z numerem czwartym.

Do walki o kryształowy mikrofon stanie 26. artystów, ale tylko jeden zdobędzie główną nagrodę. Kto zwycięży w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji? O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę!