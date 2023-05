Blanka zaśpiewała. Czy eurowizyjne show reprezentantki Polski zagwarantuje nam miejsce w finale?

Nastał długo wyczekiwany przez wszystkich Polaków moment. Blanka właśnie zaśpiewała podczas II półfinału 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Reprezentantka Polski dała z siebie wszystko, ale czy jej "Solo" zagwarantuje nam udział w sobotnim finale?

Właśnie trwa jedna z największych muzycznych imprez na świecie. Konkurs Piosenki Eurowizji, jak co roku niesie za sobą masę emocji. W niedzielę 7 maja odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia, podczas której zaprezentowali się wszyscy tegoroczni uczestnicy. Blanka również zaskoczyła fanów Eurowizji, a o napisie "Bejba" na trenie jej sukni huczał cały internet.

Eurowizja 2023: Blanka zaśpiewała. Tak wyglądało show reprezentantki Polski

W czwartek 11 maja rozpoczął się drugi półfinał. Na ten moment czekali wszyscy Polacy, ponieważ wśród artystów walczących o wejście do wielkiego finału jest również reprezentantka Polski. Obok Blanki Stajkow o awans walczą reprezentanci: Danii, Armenii, Rumunii, Estonii, Belgii, Cypru, Islandii, Grecji, Słowenii, Gruzji, San Marino, Austrii, Albanii, Litwy i Australii.

Przed chwilą wybrzmiały ostatnie dźwięki "Solo". Występ reprezentantki Polski był pełen kolorowych wizualizacji i wakacyjnych widoków, które jakiś czas temu zostały porównane do "deski klozetowej z lat 90.".

Na ekranach można było zobaczyć charakterystyczną dla "Solo" choreografię dłoni. Po próbach zmieniono oświetlenie na bardziej naturalne. Realizatorzy zadbali o to, by kamery pokazały wszystko to, co dzieje się na scenie. Swoje "pięć sekund" mieli także tancerze, którzy mogli zaprezentować swoje krótkie solówki. Nie zabrakło również Blanki w postaci hologramu, która pojawiła się na ekranie ledowym. Eurowizyjne show zostało wzbogacone również o efekty pirotechniczne.

W pewnym momencie tancerze zerwali z wokalistki wierzchnią warstwę kostiumu i zobaczyliśmy Blankę w cekinowym kombinezonie. Kulminacyjny moment nastąpił podczas instrumentalnej wstawki, kiedy to Blanka wykonała swoją ognistą solówkę taneczną.

Za reżyserię występu odpowiedzialny był Mikołaj Dobrowolski, to właśnie on zrezygnował z duplikowania postaci, które pierwotnie miało mieć miejsce. Znacznie zmniejszono również liczbę nakładek, które dość mocno zostały skrytykowane w sieci po pierwszej próbie Blanki. Za choreografię odpowiedzialna była Paulina Maciejewska, która również wystąpiła u boku artystki.

Jedyne co można zarzucić Polce, to bardzo głośne chóry, które wręcz zagłuszały wokalistkę. Czy występ Blanki zagwarantuje nam wejście do wielkiego finału? Tego dowiemy się już niebawem!

15 krajów może odetchnąć z ulgą. Oni zawalczą w sobotnim finale

We wtorek 9 maja odbył się pierwszy półfinał Eurowizji. Spośród 15 występów konkursowych, tylko 10 krajów awansowało do finału, który odbędzie się 13 maja. Do grona artystów, którzy w sobotę powalczą o kryształowy mikrofon, dołączyli reprezentanci: Chorwacji, Mołdawii, Szwajcarii, Finlandii, Czech, Izraela, Portugalii, Szwecji, Serbii, Norwegii.

Przypomnijmy, że miejsce w wielkim finale mają zagwarantowane kraje tzw. Wielkiej Piątki, czyli płacące największe składki członkowskie na rzecz Europejskiej Unii Nadawców. Do tego grona należą: Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Pewne miejsce w finale ma również państwo, który zwyciężyło w poprzednim konkursie. W tym roku do Wielkiej Piątki dołączyła Ukraina, która dzięki Kalush Orchestra wygrała w ubiegłym roku.