Papież Franciszek nakrzyczał na kobietę. Wszystko przez jej... psa

Papież Franciszek stwierdził w piątek podczas kongresu dot. przyrostu naturalnego i przeciwdziałaniu katastrofie demograficznej, że obecna mentalność jest "wroga" wobec rodziny. Na zobrazowanie swoich słów przywołał historię o... kobiecie z psem.

Papież Franciszek opowiedział, dlaczego nakrzyczał na wierną z psem Fot. ANDREAS SOLARO/AFP/East News

Papież Franciszek o tym, dlaczego nakrzyczał na wierną

Jednym z mówców podczas odbywającego się w piątek w Rzymie III włoskiego Kongresu na temat przyrostu naturalnego i przeciwdziałania kryzysowi demograficznemu był papież Franciszek. Głowa Kościoła katolickiego wygłosiła w obecności premier Włoch Giorgii Meloni przemówienie, w którym znalazł się apel o dalekowzroczną politykę, która pozwoli wyjść z kryzysu spowodowanego przez gwałtowny spadek urodzin.

Jak relacjonuje Polska Agencja Prasowa, papież podkreślił, że aktualnie panująca mentalność jest "wroga" rodzinie. Opowiedział przy tym o dwóch wydarzeniach, które miały ostatnio miejsce podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra – w obu brały udział kobiety z psami.

Jedna z wiernych uczestniczyła w audiencji, trzymając swojego pupila w wózku dziecięcym. Druga z kolei psa przyniosła ze sobą w torbie i spróbowała namówić papieża, by ten pobłogosławił zwierzaka, którego nazywała swoim "dzieckiem".

– Straciłem cierpliwość i ją skrzyczałem, mówiąc: tyle dzieci głoduje, a pani z psem – wyznał Franciszek.

Papież dodał, że "dzisiaj wydanie dzieci na świat postrzegane jest jako przedsięwzięcie na barkach rodzin", zaś młodzi ludzie "żyją w klimacie społecznym, w którym założenie rodziny staje się tytanicznym wysiłkiem, zamiast być wartością, którą podzielają i wspierają wszyscy".

Radio Maryja zaprasza na Małżeńską Krucjatę Różańcową

Tymczasem w Polsce, jak pisaliśmy przed kilkoma dniami, planowana jest niecodzienna inicjatywa kościelna skierowana do małżonków i rodzin w kryzysie. Radio Maryja ogłosiło 12-godzinny Szturm Różańcowy. Toruńska rozgłośnia zaznacza, że w trakcie spotkania "wierni będą modlić się o uzdrowienie relacji małżeńskich oraz o uwolnienie od wszelkiego przywiązania i skutków grzechu".

Na oficjalnej stronie internetowej Radia Maryja pojawiło się zaproszenie na wydarzenie, które odbędzie się w nocy z 20 na 21 maja w Bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Będzie to trzecia edycja Małżeńskiej Krucjaty Różańcowej, która potrwa 12 godzin.

Na spotkanie szczególnie zapraszane są rodziny i małżeństwa, szczególnie te w kryzysie. Organizatorami wydarzenia są "Boski Projekt", "Wojownicy Maryi" i Wspólnota Trudnych Małżeństw "Sychar".

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 i potrwa do następnego dnia do godziny 7.00. Na zakończenie wydarzenia zaplanowano mszę. Radio Maryja informuje, ze gościem specjalnym spotkania będzie ksiądz Sławomir Kostrzewa, który wygłosi homilię i konferencję skierowaną do małżonków.

Zaproszenie wystosowali również przedstawiciele "Boskiego Projektu": "Przyjeżdżajcie Kochani! Posługa modlitwy wstawienniczej wobec najbliższych, przez orędownictwo Matki Pięknej Miłości, najpotężniejszej Królowej Różańca Świętego, Rodzin i Pokoju, może sprowadzić deszcz obfitych łask na każde omadlane Małżeństwo!" - zaznaczono w zaproszeniu na stronie boskiprojekt.pl