Dziennikarze z wyprzedzeniem ocenili finał Eurowizji. Dali "krejza" miejsce Blance

Finał Eurowizji 2023 już dziś. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu. Podobnie dziennikarze, którzy z wyprzedzeniem oddali głosy na swoich faworytów. Jak wyglądają przedfinałowe wyniki ich głosowania? Blanka, która reprezentuje Polskę, chyba ich nie oczarowała.

Blanka Stajkow - jak jej szanse na wygraną oceniają dziennikarze? Fot. Martin Meissner / Associated Press / East News

Głosy dziennikarzy przed finałem Eurowizji 2023? Które miejsce zajęła Blanka?

Zegar tyka, a ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizja zbliża się nieubłaganie. Tuż przed wyłonieniem zwycięzcy Kryształowego Mikrofonu głosy w konkursie postanowili oddać dziennikarze. W badaniu przeprowadzonym przez portal ESCXTRA wzięło udział 107 redaktorów, którzy ocenili reprezentantów na podstawie prób przed finałem.

Na największą liczbę głosów poparcia (19,1 proc.) mogła liczyć Szwecja, czyli Loreen (utwór "Tattoo"), która w 2004 roku wygrała Eurowizję z piosenką "Euphoria". Warto nadmienić, że szwedzka wokalistka jest również faworytkom bukmacherów.

Na drugim miejscu znalazła się Finlandia z hitem "Cha Cha Cha" zespołu Käärijä (12,4 proc.). Na podium znalazło się także miejsce dla Izraela (9 proc.), który reprezentuje Noa Kirel z kawałkiem "Unicorn".

Do pierwszej dziesiątki najlepszych wykonań załapały się Włochy, Hiszpania, Armenia, Australia, Francja, Belgia i Chorwacja. Blanka (aka "bejba")niestety została mocno skrytykowana przez dziennikarzy, którzy dali jej 26. miejsce w konkursie. W badaniu byliśmy jedynym krajem z wynikiem równym 0 proc.

Blanka przeszła do finału Eurowizji 2023

Czwartkowy wieczór przyniósł widzom drugiego półfinału Eurowizji 2023 wiele skrajnych emocji. Artyści z kolejnych kilkudziesięciu państw walczyli o awans do wielkiego finału. Wśród nich była także Polka. Blanka Stajkow zaśpiewała utwór "Solo" jako dziewiąta z kolei. Fani jednogłośnie stwierdzili, że poszło jej znacznie lepiej niż w lutym podczas preselekcji.

Mimo że kontrowersji wokół udziału młodej gwiazdy nie brakowało od samego początku, to – jak wskazują na to wyniki głosowania – wielu spodobał się jej latynoski występ. Blanka zaprezentuje się w sobotnim finale (13 maja) z numerem czwartym. Tym razem do gry wchodzą również jurorzy, którzy ocenią wszystkich 26 finalistów.

W rozmowie z Plotkiem o występ polskiej reprezentantki została zapytana Doda. Słynna gwiazda pop stwierdziła, że Blanka miała większą przewagę nad innymi artystami drugiego półfinału z jednego powodu.

– Mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ drugi półfinał Eurowizji był tak nudny, że ciężko było nie usnąć. Występ Polski dzięki temu wyróżniał się bardzo. Nie będzie to tak samo proste w finale, bo konkurencja jest dużo większa i lepsza, ale trzymam kciuki, jak zawsze – powiedziała.

