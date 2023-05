W rocławianka Nina Dzierzecka udzieliła pomocy tonącemu mężczyźnie. Skoczyła do wody, kiedy zauważyła, że człowiek, który wpadł do rzeki, nie może się z niej wydostać. Po całym zdarzeniu nie tylko nie udzielono jej pomocy, ale w "Gazecie Wrocławskiej", która należy do orlenowskiego koncernu Polska Press, przeczytała, że to jej trzeba było udzielać pomocy, bo będąc pod wpływem środków odurzających, próbowała wyciągać z wody tonącego.





Uratowała tonącego człowieka. Wyborcza: "Orlenowska gazeta zrobiła z niej pośmiewisko"

redakcja naTemat

