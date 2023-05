Netflix skasował kolejny serial fantasy po jednym sezonie. Fani martwią się o inne tytuły

Netflix idzie w zaparte i kasuje ze swojej oferty następne popularne seriale. Wcześniej padło na "1899" z Maciejem Musiałem i "Przeznaczenie: Saga Winx". Teraz gigant streamingowy oznajmił, że kontynuacji nie doczeka się kolejna produkcja z gatunku low fantasy.

Nie będzie 2. sezonu "Lockwood & Co.". Co z "Cień i kość"? for. Ahn Young-joon/Associated Press/East News

Netflix kasuje kolejny serial

Trwa era kasowanych seriali. Coraz więcej produkcji kończy się zaledwie na pierwszym sezonie, choć ich finałowe odcinki jawnie zapowiadały kontynuację. Mistrzem w usuwaniu tytułów ze swojej oferty jest serwis Netflix. W internecie znajdziemy nawet memy, w których widzowie żartują sobie z tego, czy powinni zaczynać jakiś serial, skoro nie wiedzą, czy zostanie odnowiony.

"Netflix produkuje najwięcej seriali, więc naturalnie najwięcej ich też kasuje. Na kontynuacje 'Resident Evil' i 'Pierwsze zabójstwo' mało kto czekał, bo serial oglądanie ich było faktycznie 'Another Life', 'Siły kosmiczne', 'Q-Force' czy 'Saga Winx' z kolei miały słabiutkie recenzje krytyków, ale widzom podobały się o wiele bardziej. Zupełnie odwrotnie było za to z 'Klubem północy', który nie będzie mieć kolejnego sezonu" – pisał wcześniej w naTemat Bartosz Godziński.

Podobny los spotkał m.in. "The Midnight Gospel", "Klub Opiekunek", a także "Archiwum 81", czyli absolutny hit początku 2022 roku.

Nie będzie 2. sezonu "Lockwood & Co."

W piątek 12 maja zagraniczne media obiegły doniesienia o skasowaniu 2. sezonu "Lockwood & Co." na podstawie serii młodzieżowych książek autorstwa Jonathana Strouda. W serialu przedstawiono świat opanowany przez duchy, z którymi mogą się uporać wyłącznie dzieci i nastolatki. Co ciekawe, produkcja spotkała się raczej z ciepłym przyjęciem zarówno recenzentów, jak i widzów.

"Dziś ogłoszono, że Netflix postanowił nie zamawiać drugiego sezonu 'Lockwood & Co.'. (...) Cała obsada była po prostu doskonała, a Ruby, Cameron i Ali byli absolutnie rewelacyjni od pierwszej klatki do ostatniej. Obserwowanie, jak ożywiają moje postacie, było czymś niesamowitym. To było spełnienie moich marzeń" – czytamy w oświadczeniu wydanym na Instagramie przez Strouda.

Wieść o "zabiciu" kolejnego tytułu Netfliksa sprawiła, że miłośnicy serialu "Cień i kość" zaczęli coraz bardziej obawiać się o trzeci sezon. Chcąc uratować swoją ulubioną produkcję przed stratą, codziennie potrafią oglądać jej odcinki i nabijać im przy okazji wyświetlenia.

Koniec wspódzielenia kont?

Netflix w raporcie opublikowanym w kwietniu zapowiedział, że nowe zasady udostępniania kont (obowiązujące zakaz ich współdzielenia z osobami spoza gospodarstwa domowego) mają zacząć obowiązywać w Stanach Zjednoczonych i innych regionach świata już w drugim kwartale 2023 roku. Oznacza to realizację odsuniętego w czasie planu, który wywołał kontrowersje wśród użytkowników. Pierwotnie zmiana miała wejść w życie już w marcu.

Czytaj także: https://natemat.pl/486590,8-filmow-w-stylu-serialu-krolowa-charlotta-nie-tylko-jane-austen-lista