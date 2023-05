8 filmów w stylu "Królowej Charlotty". Te romanse dzieją się w tej samej słynnej epoce

"Królowa Charlotta", czyli prequel serialu "Bridgertonowie" opowiadający o miłości tytułowej monarchini i króla Jerzego III, zdobyła uznanie recenzentów, wśród których pojawiły się nawet głosy, że nowa produkcja jest lepsza od oryginału. Oto 8 filmów rozgrywających się w epoce georgiańskiej i czasach regencji, które wypełnią pustkę po finale przygód młodej Charlotty.

8 filmów podobnych do serialu "Królowa Charlotte" (LISTA) Fot. kadry z serialu "Królowa Charlotta" i filmu "Emma"

Jakie filmy są podobne do serialu "Królowa Charlotta" ("Queen Charlotte"), który jest prequelem hitu Netfliksa ("Bridgertonowie")?

Oto 8 tytułów, których akcja rozgrywa się w czasach epoki georgiańskiej i regencji. Wśród nich odnajdziemy m.in. odwołania do króla Jerzego III, adaptacje powieści Jane Austen, a także melodramaty oparte na faktach.

Na liście m.in. "Duma i uprzedzenie" oraz "Belle".

1. Duma i uprzedzenie

"Duma i uprzedzenie" to jedna z najsłynniejszych powieści Jane Austen, która zawsze robiła tak, by jej bohaterki odnajdywała szczęście na samym końcu swoich przygód. W adaptacji tytułu z 2005 roku w roli głównej obsadzono królową filmów kostiumowych, czyli Keirę Knightley ("Piraci z Karaibów").

Aktorka wcieliła się w postać Elizabeth Bennet, jednej z córek państwa Bennetów, którzy wywodzili się z klasy średniej i pragnęli znaleźć dla swoich pociech odpowiednich kandydatów na męża. Rodzina reaguje entuzjazmem na wieść o tym, że pobliską posiadłość Netherfield Park wynajął zamożny kawaler Charles Bingley. Lizzy nie podziela zachwytów większości swoich sióstr, ale gdy poznaje ponurego przyjaciela pana Bingleya, Fitzwilliama Darcy'ego, coś w niej pęka.

W dramacie wyreżyserowanym przez Joe Wrighta ("Pokuta") wystąpili m.in. Matthew Macfadyen ("Sukcesja"), Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"), Rosamund Pike ("Koło czasu"), Rupert Friend ("Obi-Wan Kenobi") i Donald Sutherland ("Złoto dla zuchwałych").

2. Księżna

"Księżna" Saula Dibba ("Francuska suita") śledzi losy księżnej Devonshire, Georgiany Cavendish, która w bardzo młodym wieku zostaje wydana za starszego od siebie księcia Williama Cavendisha. Kobieta zyskuje popularność wśród innych arystokratów. Niepocieszona swoim związkiem i tym, jak traktują ją mąż, wdaje się w romans z wicehrabią Howick, Charlesem Grayem. William nie puści jej tego płazem.

Dramat historyczny powstał na podstawie biografii autorstwa Amandy Lucy Foreman "Georgiana, Duchess of Devonshire". Co ciekawe, tytułowa bohaterka była przodkinią Diany Spencer. Film zdobył w 2008 Oscara w kategorii najlepsze kostiumy.

Na ekranie widzowie mogą zobaczyć Keirę Knightley, Ralpha Fiennesa ("Angielski pacjent"), Hayley Atwell ("Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie"), Dominika Coopera ("Mamma Mia") oraz Charlotte Rampling ("Nocny portier").

3. Belle

Fabułę "Belle" również oparto na prawdziwej historii. Film Ammy Asante ("Miłość w trudnych czasach") przybliża widzom losy czarnoskórej Dido Elizabeth Belle, nieślubnej córki oficera brytyjskiej floty wychowanej na dworze stryja lorda Williama Murraya, pierwszego hrabiego Mansfield.

Obraz końca XVIII wieku miesza się w produkcji Asante z problematyką rasizmu oraz niewolnictwa. Jednym z ważniejszych wątków w tytule jest głośna w ówczesnych czasach sprawa masakry na statku Zong. Na jego pokładzie miało umrzeć około 142 niewolników.

W "Belle" zagrali m.in. Gugu Mbatha-Raw ("Loki"), Tom Wilkinson ("Goło i wesoło"), Matthew Goode ("Księga czarownic"), Sam Reid ("Wywiad z wampirem"), Emily Watson ("Czarnobyl"), a także Tom Felton ("Harry Potter").

4. Emma

Emma Woodhouse jest bogatką swatką, która za wszelką cenę pragnie uszczęśliwiać mieszkańców sennej angielskiej prowincji. Po udanym wydaniu swojej guwernantki za mąż jej kolejnym celem zostaje przyjaciółka Harriet Smith. Niestety mężczyźni z okolicznych miasteczek zamiast zakochiwać się w Harriet, zakochują się w Emmie. Ta obiecała sobie, że nigdy nie stanie na ślubnym kobiercu. Czy coś w jej podejściu się zmieni?

"Emma" reżyserki Autumn de Wilde ("The Postman Dreams") z 2020 to rewelacyjna adaptacja kultowej komedii omyłek pióra Jane Austen. Jako upartą swatkę widzimy w nim Anyę Taylor-Joy ("Gambit królowej" i "Ostatniej nocy w Soho"). W pozostałych rolach wystąpili Mia Goth ("X"), Johnny Flynn ("Lovesick"), Callum Turner ("Fantastyczne zwierzęta") i Josh O'Connor ("The Crown").

5. Jaśniejsza od gwiazd

"Jaśniejsza od gwiazd" ukazuje fragment z życia wybitnego angielskiego poety Johna Keatsa. Ubogi artysta z wzajemnością kocha Fanny Brawne, z którą potajemnie się zaręczył. Chwilę później zachorował na gruźlicę i zmarł. Listy kochanków przetrwały wiele lat i są chętnie cytowane przez bohaterów filmu nowozelandzkiej reżyserki Jane Campion ("Psie pazury").

Jak czytamy w wywiadzie z Campion dla "The Guardian", wielu biografów Keatsa uważała Fanny za femme fatale igrającą z kruchym sercem poety. Filmowczyni dostrzegła zaś w niej "męczennicę zdolną wyrazić siebie jedynie poprzez robótki ręczne". – Musiała zadowalać się życiem, które składało się z bardzo małych rzeczy. W tamtych czasach kobiety po prostu czekały na mężczyzn i szyły. Wczułam się w tę mentalność i sama nauczyłam się haftować poszewki na poduszki – stwierdziła.

W "Jaśniejszej od gwiazd" w roli Keatsa widzimy Bena Whishawa ("Pachnidło" i "Będzie bolało"), zaś jako Brawne – Abbie Cornish ("Sucker Punch").

6. Wichrowe wzgórza

Gotycka powieść "Wichrowe wzgórza" Emily Brontë rozgrywa się w latach 1770-1802 w wietrznym i kapryśnym (jeśli chodzi o pogodę) hrabstwie Yorkshire. Pan Earnshaw przygarnia pod swój dach młodego Cygana Heathcliffa, który bez pamięci zakochuje się w jego córce Catherine. Panienka oznajmia sierocie, że nigdy nie wyjdzie za kogoś tak ubogiego jak on. Po latach Heathcliff wraca do domu z potężnym majątkiem, który – jak możemy się domyślić – nie jest w stanie zasklepić jego starych ran. "Wichrowe wzgórza" cieszyły się licznymi adaptacjami, tyle że większość z nich została zjedzona przez krytyków filmowych. Za jedną z najlepszych interpretacji książki uznaje się melodramat z 1992 roku z Ralphem Fiennesem i Juliette Binoche.

Nad filmem Anne Devlin pracowali m.in. Janet McTeet ("Biała królowa"), Sophie Ward ("Jane Eyre") i Jeremy Northam ("Idealny mąż").

7. Opactwo Northanger

"Opactwo Nothanger" jest kolejną pozycją Jane Austen na tej liście. Akcja telewizyjnej ekranizacji powieści z Felicity Jones ("Teoria wszystkiego") i JJ Feildem ("Peryferal") rozgrywa się w schludnym mieście Bath, w którym kręcono i "Bridgertonów", i "Królową Charlottę".

Katarzyna Morland zabiera się wraz z państwem Allen do Bath, gdzie ma zadebiutować w towarzystwie. Dziewczyna robi wrażenie na członkach socjety i zostaje zaproszona do posiadłości Northanger Abbey. Tam wpada jej w oko syn właściciela posesji, Henry Tilney. Jane Austen znów wplata do fabuły wątki podziału klasowego.

W produkcji nakręconej przez Jona Jonesa i Gilesa Fostera zagrali: Carey Mulligan, Geraldine James ("Ania, nie Anna"), Liam Cunningham ("Gra o tron") i Julia Dearden ("Derry Girls").

8. Zakochana Jane

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Zakochana Jane" to film dla wszystkich fanów brytyjskiej pisarki. W główne role wcielają się Anne Hathaway ("Nędznicy" i "Diabeł ubiera się u Prady") oraz James McAvoy ("Split"). Anglia, schyłek XVIII wieku. Młoda Jane Austen marzy o karierze pisarki i wielkiej miłości. Kiedy spotyka młodego Irlandczyka, jej życia zaczyna się komplikować. Romans ukształtuje jej całe literackie życie. Kto zna powieści Jane Austen, z łatwością zauważy, że pisarka do swoich książek bardzo często przemycała elementy autobiograficzne.