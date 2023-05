Blanka zaśpiewała w wielkim finale Eurowizji 2023! Niestety, w półfinale było lepiej...

Trwa wielki finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 w Liverpoolu. Blanka właśnie zaśpiewała. Wybrzmiały ostatnie dźwięki jej kultowego "Solo". Jak poradziła sobie reprezentantka Polski, która wystąpiła jako czwarta?

Eurowizja 2023: Blanka właśnie zaśpiewała. Jak wypadło "Solo"? Fot. YouTube.pl / @Eurovision Song Contest

W wielkim finale Blanka Stajkow zaśpiewała swoją piosenkę "Solo" jako czwarta. Jak wiemy, artyści, którzy występują na początku finałowego koncertu Eurowizji, mają o tyle utrudnione zadanie, gdyż mogą nie zapaść słuchaczom w pamięć.

Finalnie występ Blanki różnił się od półfinałowego! Choć z początku coś poszło nie tak i mikrofon nie wyłapał słynnego "Bejba", przez cały występ można było odnieść wrażenie jakby wokalistka nie była wystarczająco dobrze nagłośniona.

Na ekranach fani konkursu ponownie mogli zobaczyć charakterystyczną dla "Solo" choreografię dłoni. Po próbach zmieniono oświetlenie na bardziej naturalne. Realizatorzy zadbali o to, by kamery pokazały wszystko to, co dzieje się na scenie. Swoje "pięć sekund" mieli także tancerze, którzy mogli zaprezentować swoje krótkie solówki. Niestety kiczowaty hologram nadal pojawił się w trakcie performance'u. Eurowizyjne show zostało wzbogacone również o efekty pirotechniczne.

Trzeba zwrócić honor Blance, ponieważ ze średniej piosenki wyciągnęła wszystko, co najlepsze. Ognista solówka wyszła świetnie, niestety finałowy wykon był słabszy od czwartkowego, ale wierzymy szczerze, że numer 4 przyniesie nam więcej punktów, niż 0. Niestety przy pozostałych kompozycjach, nasze "Solo" to wciąż "wczasy w Ustce 2023", pomimo tego, że nasza reprezentantka robiła, co w jej mocy. Czekamy na wyniki...