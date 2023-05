Kuriozalny moment w finale Eurowizji. Organizatorzy ewidentnie puścili oczko do Polaków...

W historii Eurowizji są takie piosenki, które zapadają w pamięć na lata. Jedną z nich jest z pewnością utwór "My Słowianie" Cleo i Donatana z 2014 roku. Podczas finału 67. Konkursu mogliśmy zobaczyć w tle panią w ludowej sukience, która ubijała masło. Polacy mogą być dumni.

Kobieta ubijająca masło pojawiła się w finale Eurowizji 2023. To nawiązanie do "My Słowianie". Fot. YouTube

Ubijanie masła na Eurowizji 2023

W przerwie między występami Armenii i Mołdawii kamery skupiły się na jednej z prowadzących, Hannah Waddingham. Aktorka znana z "Gry o tron" zapowiadała kolejnego artystę, gdy nagle za jej plecami pojawiła się blondynka w ludowej sukience i zaczęła ubijać masło.

Jest to oczywiste nawiązanie do piosenki "My Słowianie" Cleo i Donatana, którzy reprezentowali Polskę podczas 59. Konkursu Piosenki Eurowizji. Przypomnijmy, że występ z udziałem Oli Ciupy oceniono jako dość skandaliczny. Brytyjski komentator Eurowizji, Graham Norton, na widok roznegliżowanych dziewczyn przypomniał w żartach słuchaczom, że Polska to również kraj papieża Jana Pawła II.

Nasz ówczesny występ od większości pozostałych krajów wyróżnił motyw ludowy. Cleo na scenie pojawiła się w minisukience w ludowe wzory. Towarzyszyły jej tancerki Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze oraz dwie modelki. Wszystkie ubrane były w stroje ludowe. W końcowej klasyfikacji "My Słowianie" zajęli 14. miejsce na Eurowizji.

Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji

Finał 67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się na stadionie Liverpool Arena w Liverpoolu. Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie zwycięzcy zeszłorocznej gali nie mogli zorganizować muzycznej imprezy u siebie. W imieniu ukraińskiego nadawcy NSTU prowadzeniem wydarzenia zajęli się Europejska Unia Nadawców i brytyjski nadawca BBC. Co ciekawe, to dziewiąty konkurs zorganizowany na Wyspach Brytyjskich.

W 2022 roku Kryształowy Mikrofon trafił do rąk ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra, który na scenie w Turynie wykonał utwór "Stefania". Hip hopowa kapela z Kałusza zwyciężyła przewagą głosów widzów i otrzymała rekordową liczbę ponad 430 punktów. – To zwycięstwo jest dla wszystkich Ukraińców. Sława Ukrainie! – powiedział Ołeh Psiuk we włoskim Pala Olimpico.

