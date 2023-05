PiS w hali produkcyjnej Polsatu. Tu odbywa się weekendowa konwencja partii Kaczyńskiego

"Dwudniowa konwencja programowa PiS, która rozpoczęła się w sobotę w Warszawie, odbywa się w hali produkcyjnej telewizji Polsat przy ul. Łubinowej" – podał portal magazynu Press. Jak informuje, na jednym z paneli wystąpił szef sportu w Polsacie.

Konwencja PiS odbywa się w hali produkcyjnej Polsatu. fot. Wojciech Olkusnik east news

Przypomnijmy, warszawska konwencja PiS odbywa się pod hasłem "Weekend ważnych rozmów - programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Podczas inauguracyjnego wystąpienia Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie walczy o trzecią kadencją, a o kolejne 8 lat władzy w Sejmie. – Musimy uczynić jeszcze więcej w ciągu - miejmy nadzieję - kolejnych ośmiu lat. Z tą wiarą otwieram nasze spotkanie – mówił.

Również w sobotę głośno było o wystąpieniu b. premier Beaty Szydło, która pod adresem lidera PO rzuciła określenie "Donald Burczymucha".

Niedzielne spotkanie zaczęło się od wystąpienia szefa MON Mariusz Błaszczaka.

Gdzie odbywa się konwencja PiS

Jak podał portal magazynu "Press", konwencja odbywa się w hali produkcyjnej telewizji Polsat przy ul. Łubinowej, gdzie znajduje się kompleksów studiów telewizyjnych, jak czytamy, najlepiej wyposażonych technicznie hal w Warszawie. Tam realizowane były lub są programy "Taniec z gwiazdami", "Must Be the Music", "Top Chef" lub "Hell’s Kitchen".

Zaskoczenie?

"Według komentatorów politycznych, którzy recenzowali polityczne posunięcia Prawa i Sprawiedliwości, partia wynajęła gotową do produkcji eventu halę, bo decyzja o konwencji była nagła i miała przykryć podobne spotkanie Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry" – czytamy.

Jak pisze Press, Polsat nie robił problemów. W panelu sportowym wziął udział Marian Kmita, dyrektor ds. sportu tej stacji.

Press podaje też, że "ani władze partii, ani stacja nie informują o szczegółach umowy", a politycy obecni na konwencji "podkreślają zaawansowanie techniczne transmisji".

Czy to potencjalny konflikt interesów? Wirtualne Media zapytały o to rzecznika Polsatu. "Mamy fantastyczny kompleks najnowocześniejszych w Polsce hal zdjęciowych i sprzętu realizacyjnego, które wynajmujemy od wielu lat podmiotom zewnętrznym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wynajmem" - odpowiedział Tomasz Matwiejczuk.

Powiedział, że programy informacyjne są nadawane ze studiów w budynku przy ulicy Ostrobramskiej, a nie Łubinowej.

"Cyfrowy Polsat SA oferuje Państwu zespół nowoczesnych studiów zdjęciowych. Zapewniamy komfortowe warunki do realizacji dowolnej produkcji tj: widowisk i seriali telewizyjnych oraz internetowych, filmów fabularnych i reklamowych, spektakli teatralnych i kabaretowych oraz eventów i koncertów" – przekazują media informację Polsatu o centrum przy ul. Łubinowej.