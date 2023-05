Andrzej Seweryn wrzucił nagranie, na którym tańczy z wnuczką. "Prawdziwa więź"

Andrzej Seweryn opublikował na Instagramie nagranie, na którym tańczy z wnuczką. Fani aktora nie mają wątpliwości, że to jedno z najbardziej uroczych filmików, jaki ostatnio zobaczyli. "Taki dziadek to skarb" – czytamy w komentarzach.

Andrzej Seweryn ma na swoim koncie mnóstwo znakomitych ról, wyreżyserowany film i wiele innych osiągnięć w branży artystycznej, za które dostawał odznaczenia i wyróżnienia. Jego życie prywatne jest równie barwne, jak to zawodowe.

Artysta kilka razy brał ślub, a jego drugą żoną była Krystyna Janda, z którą ma córkę Marię Seweryn. Kobieta poszła w ślady rodziców i także została aktorką. 77-latek ma również synów. Spełnia się też w roli dziadka.

Andrzej Seweryn na nagraniu z wnuczką

W mediach społecznościowych Seweryna pojawiło się urocze nagranie z wnuczką. Internauci nie kryli zachwytu. "Jak wyczarować uśmiech na twarzy dziecka... Maja nie tylko potrafi filozofować z babcią, ale też tańczyć z dziadkiem. Wszędzie" – czytamy w opisie publikacji.

Obserwatorzy aktora ruszyli z komentarzami. "I wnuczka zapamięta, że takie piękne mogą być nawet chwile"; "Brawo... super dziadek"; "Taki dziadek to skarb"; "Cudnie mieć takiego dziadka" – pisali.

Niektórzy zwrócili też uwagę na niezwykle modny ubiór aktora. Andrzej Seweryn w sportowych butach, dopasowanych spodniach i koszulce w jednolitym kolorze, wyglądał bardzo korzystnie.

Wspomnijmy, że w jednym z wywiadów Seweryn odpowiedział na pytanie: "czy jest lepszym dziadkiem, czy ojcem". – Jestem jednym i drugim, i tego nie da się rozdzielić. Przez lata byłem średnim ojcem, żeby nie powiedzieć gorzej. A dzisiaj jestem niezłym ojcem i niezłym dziadkiem. Chyba dlatego, że jestem rozumiany przez moje dzieci, co daje mi siłę. Może to jest ta tajemnica szczęścia – mówił dla Newsweeka.

W dalszej części rozwinął swoją wypowiedź na temat rodzicielstwa i tego, że przed laty skupiał się bardziej na aktorstwie, kosztem czasu poświęcanego z rodziną.

Nie widziałem, jak dorastają dzieci, brakowało mnie w rodzinach, które tworzyłem... Ale to są banały, wspólne doświadczenia wszystkich osób zaangażowanych w swoją pracę, niezależnie, czy naukowców, czy aktorów. Choć widzę, że w naszym środowisku stosunek do pracy też się zmienia, obserwuję młodych aktorów, ojców, którzy potrafią znaleźć balans między życiem zawodowym a dbaniem o rodziny, kontakty z dziećmi w stopniu nieporównywalnie większym niż za mojej młodości. Andrzej Seweryn Newsweek

– Ale jeżeli pyta mnie pan o relacje aktorstwa i życia prywatnego, to z perspektywy lat widzę zmianę. Aż się boję to powiedzieć, ale co mi tam (...) Te ponad 50 lat na scenie sprawiło, że przestałem być w życiu prywatnym kabotynem – dodał.

Związki Andrzeja Seweryna

Przypomnijmy, że obecnie Seweryn jest szczęśliwym mężem Katarzyny Kubackiej-Seweryn. Zanim jednak związał się z producentką, brał ślub cztery razy. Jego pierwszą żoną została Bogusława Blajfer. Ich małżeństwo rozpadło się jednak trzy lata później. Kolejny raz ślubował Krystynie Jandzie.

Aktor na kilka lat przeprowadził się do Francji, gdzie poślubił Laurence Bourdil. Z tego związku na świat przyszedł jego pierwszy syn Yann. Czwartą żoną Seweryna była Mireille Maalouf. To z nią doczekał się drugiego potomka Maximiliena.