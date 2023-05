Kiedy pies linieje na wiosnę? Można już rozgrzewać odkurzacz

Na centymetrze kwadratowym skóry psa może rosnąć aż 1200 włosów – to 15 razy więcej niż u ludzi! Nic więc dziwnego, że wiosną opiekunowie psów dosłownie toną w kłakach. Kiedy psy linieją najbardziej i jak to przeżyć?

Husky syberyjski to jedna z ras, która wiosną gubi najwięcej sierści fot. 123rf.com

Dlaczego psy zmieniają sierść na wiosnę?

Psia sierść, choć jest piękna, nie jest ozdobą. Włosy okrywowe i podszerstek chronią czworonogi przed oparzeniami słonecznymi, zadrapaniami, toksynami i chłodem. Jednak, żeby psia sierść spełniała swoje funkcje, wymaga okresowej zmiany.

Fizjologicznie psy zmieniają sierść dwa razy w roku: przed zimą na cieplejszą i wiosną na "cieńszą". Bodźcem to wymiany okrywy włosowej jest wzrost temperatury i zmiana długości dnia.

Pamiętajmy, że czworonogi są gatunkiem podatnym na przegrzanie, a już przy 25 stopniach Celsjusza mogą mieć udar. Letnia sierść – lekka i przewiewna – ma temu zapobiegać, umożliwiając psu normalne funkcjonowanie.

Kiedy psy linieją najbardziej?

Psy mieszkające lub spędzające dużo czasu na zewnątrz linieją dwa razy w roku, przy czym najintensywniej wiosną, gdy pozbywają się zimowego podszerstka. Proces ten, zależnie od temperatury i nasłonecznienia, rozpoczyna się już w kwietniu, apogeum osiągając w maju.

Czworonogi mieszkające w ogrzewanych mieszkaniach mają mniej zimowego podszerstka od psów mieszkających na zewnątrz. Z tego powodu linieją w zasadzie przez cały rok, ale mniej intensywnie. Proces ten nasila się pod koniec maja, gdy linieją najbardziej.

Które rasy psów gubią najwięcej sierści?

Początek i intensywność linienia zależy od rasy. Jako pierwsze podszerstek będą zrzucać psy ras północnych np. husky syberyjski, alaskan malamut czy samojed. Linienie jest dla nich tak obciążające, że mogą być osłabione.

Linienie bardzo intensywnie przebiega także u psów pasterskich, np. u owczarków niemieckich, owczarków australijskich i border collie. Psy tych ras mogą mieć długą sierść, co może potęgować "efekt kłaczenia".

Mniej intensywnie linieją psy ras krótkowłosych, np. mopsy, bassety, beagle. Są też rasy psów, które nie linieją w ogóle, np. grzywacze chińskie, pudle, irlandzkie spaniele wodne, jednak wymagają one specjalnej pielęgnacji: kąpieli, strzyżenia.

Ile trwa wiosenne linienie u psów?

Wiosenne zmiana sierści trwa od dwóch do sześciu tygodni. Czas trwania linienia zależy od kilku czynników, m.in. od rasy psa, miejsca jego zamieszkania i pogody. Generalnie im większe wahania temperatur, tym dłuższy proces linienia.

Wiosenna wymiana sierści u psów – jak to przeżyć?

Nie da się zapobiec wiosennej wymianie sierści u psów. Istnieje jednak kilka sposobów, żeby była mniej uciążliwa.

Pierwszy z nich to regularne czesanie, które pozwoli pozbyć się martwego podszerstka w kontrolowany sposób. W tym celu można kupić szczotkę, furminator, rękawicę z wypustkami lub specjalne zgrzebło.

Można też zawieźć czworonoga do psiego fryzjera, który wyczesze martwy podszerstek, obetnie psu pazury, wykąpie go. Pamiętajmy jednak, że nie jest to wskazane w przypadku psów agresywnych lub lękliwych.

Psa można wykąpać też we własnym domu. Wiosenna kąpiel pozwoli nie tylko na usunięcie kurzu i zabrudzeń, ale również martwego podszerstka. Mokre futro można przeczesać szczotką lub grzebieniem. Nie wolno go suszyć.

Dobrym pomysłem jest zakup odkurzacza samojezdnego. Koszt takiego urządzenia to od 200 do 2000 zł. Natomiast obowiązkowo należy zaopatrzyć się w rolkę do ubrań i cierpliwość – tej do czworonogów nigdy za wiele.

Czytaj także: https://natemat.pl/415432,dlaczego-psy-jedza-trawe-6-przyczyn