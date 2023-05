Szokujące sceny w Biłgoraju. 12-latek odgryzł koledze płat skóry z czoła

Do brutalnych scen doszło na boisku szkolnym w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie). W trakcie szarpaniny pomiędzy dwoma nastolatkami, do której doszło w niedzielę, 12-letni chłopiec odgryzł... fragment skóry z czoła swojego 13-letniego kolegi. Sprawą zajął się już sąd rodziny.

W powiecie biłgorajskim 12-latek odgryzł koledze fragment skóry z czoła Fot. Marek BAZAK/East News

Ze wstępnych ustaleń wynika, że niedzielne popołudnie w miejscowości Aleksandrów w powiecie biłgorajskim doszło do szarpaniny pomiędzy 12- i 13-latkiem. W pewnym momencie młodszy chłopiec odgryzł starszemu fragment skóry z czoła.

"Obrażenia, jakich doznał 13-latek, wymagały natychmiastowej pomocy lekarskiej. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Lublinie, gdzie nadal przebywa" – informuje biłgorajska policja. Funkcjonariusze dodaję, że z uwagi na charakter sprawy oraz wiek chłopców, o zdarzeniu poinformowano sąd rodzinny, który będzie podejmował dalsze decyzje w tej sprawie.

O kulisach szokującego zdarzenia opowiedzieli bliscy ofiary w rozmowie z lokalną "Gazetą Biłgoraj".

– Jeden z chłopców zaatakował i pobił Maksa. Chłopak prosił o pomoc. Kiedy zaczął krwawić i błagał, żeby zadzwonili na pogotowie, świadkowie powiedzieli: sam sobie ku**a dzwoń i uciekli. Maks leży w szpitalu, będzie mieć przeszczep skóry. Z tego co nam wiadomo, już wcześniej były plany ataku na Maksa – mówią.

Rodzina zaatakowanego 13-latka przekazała za pośrednictwem lokalnej gazety apel: – Prosimy wszystkich o to, by nagłośnili tę sprawę i nauczyli swoje dzieci zachowania wobec innych rówieśników. Prosimy by reagowali na to co się dzieje – proszą.