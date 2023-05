Sekretnym składnikiem kremów jest... sperma. Nasienie ma działać jak najlepszy odmładzacz

Jeszcze parę lat temu kontrowersje wywoływały kosmetyki ze śluzem ślimaka, ale dzisiaj ten składnik jest nie tylko zupełnie zwyczajny, ale także pożądany. Trzeba jednak przyznać, że kosmetyki z dodatkiem spermy wywołują jeszcze bardziej emocjonalne komentarze. Producenci twierdzą jednak, że składnik ten może zrewolucjonizować kosmetyczną branżę. A co na to kosmetolodzy i potencjalne klientki? "Nakładanie sobie nasienia na twarz brzmi... ciekawie" – mówi mi jedna z urodomaniaczek.

Kosmetyki ze spermą. Zapytaliśmy kosmetologa, czy to naprawdę działa. Fot. Pexels

Kosmetyki z dodatkiem spermy brzmią kontrowersyjnie, ale faktem jest, że kolejne marki umieszczają takie w swojej ofercie

Kosmetolog Patrycja Komuda wyjaśnia, że chociaż spermina w kosmetykach to nadal nowość, to jej dobroczynne właściwości są potwierdzone

Spermina ma działać nawilżająco, przeciwstarzeniowo, a nawet ochronnie

Sperma jako magiczny składnik kosmetyku

Zanim pomyślicie, że to kolejny chwyt marketingowy, który ma jak najbardziej szokować konsumentów, przypomnijmy sobie dwie kwestie. Po pierwsze – na co dzień używamy kosmetyków z wyciągiem ze składników "kontrowersyjnych" jak owady czy olej z wątroby rekina, często nawet o tym nie wiedząc, a obrzydzenie szybko zastępuje zachwyt, gdy okazuje się, że kosmetyki działają.

Po drugie, sperma to właściwie płyn, w którego skład tylko między innymi wchodzą plemniki, ale poza tym woda, cukry, spermina, spermidyna, kreatyna, aminokwasy i witaminy. Znajdziemy w niej nawet magnez, wapń, cynk oraz potas. Naukowcy już kilka lat temu potwierdzili, że sperma głęboko nawilża cerę. Składnikiem, który najbardziej powinien nas interesować w nasieniu, jest natomiast spermina. To przeciwutleniacz o działaniu przeciwstarzeniowym.

Jak wyjaśnia Patrycja Komuda znana na Instagramie jako Holistyczny Kosmetolog, spermidyna jest poliaminą, czyli organicznym związkiem chemicznym zawierającym dwie lub więcej grup aminowych. Jest ważnym składnikiem komórek i bierze udział w wielu procesach biologicznych, takich jak stabilizacja DNA, synteza białek, wzrost i różnicowanie komórek, a także autofagia, czyli proces, w którym komórki "oczyszczają" siebie same z uszkodzonych lub niepotrzebnych składników.

Z badań wynika, że stosowanie sperminy może opóźniać starzenie się komórek o 20 proc. Jej działanie ma być poza tym wszechstronne. Jak wyjaśnia kosmetolog, spermina ma działanie:

Przeciwstarzeniowe: spermina może stymulować produkcję kolagenu i elastyny, co pomaga utrzymać skórę jędrną i elastyczną. Może również zwalczać wolne rodniki, które są odpowiedzialne za starzenie się skóry.

Nawilżające: spermina ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu może działać jako naturalny nawilżacz, utrzymując nawodnienie skóry i poprawiając jej wygląd.

Regenerujące: spermina może wspierać procesy naprawy i regeneracji skóry, przyspieszając gojenie się ran i redukując widoczność blizn.

Antybakteryjne: spermina wykazuje pewne właściwości antybakteryjne, co może pomóc w zapobieganiu infekcjom skórnym i trądzikowi.

Ochrona przed promieniowaniem UV: niektóre badania sugerują, że spermina może mieć zdolność neutralizowania szkodliwych skutków promieniowania UV, chroniąc skórę przed przedwczesnym starzeniem się i uszkodzeniami komórek.

Poza tym w męskim nasieniu znajdują się:

witamina C,

witamina B12,

plemniki (1% nasienia),

woda,

fruktoza,

wapń,

selen,

cynk,

potas,

magnez,

lipidy,

cholesterol,

putrescyna,

enzymy,

przeciwutleniacz spermina.

W jakich kosmetykach znajdziemy sperminę? Na polskim rynku brak takich kosmetyków, ale prym w eksperymentach ze sperminą wiedzie norweska marka "Bioforskining", która dodała męską spermę do kremu przeciwzmarszczkowego.

Co ciekawe, sperma jest w cenie. Krem do twarzy na jej bazie kosztuje od 749 do 959 koron norweskich, czyli 370-480 zł (cena zależy od rodzaju kosmetyku). Serum stymulujące to koszt 819 koron, a więc w przybliżeniu 410 zł. Z kolei na maseczkę musielibyśmy wydać około 320 zł, na żel oczyszczający – 200 zł.

Kosmetolog zaznacza jednak, że choć właściwości sperminy wydają się obiecujące, potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te korzyści i określić optymalne stężenia sperminy w kosmetykach.

Maseczka z nasienia na żywo?

Jeśli krem ze spermą wydaje wam się kontrowersyjny, to co powiecie na maseczkę ze świeżej spermy? W internecie nie brak wyznań dziewczyn, które postanowiły spróbować spermy naturalnej jako zabiegu, który ma przywrócić ich cerze blask. Angela Nwosu opisała dokładnie swoją historię, w której maseczkę z nasienia na twarzy nazwała "dobrym efektem ubocznym seksu oralnego".

W internecie można znaleźć relacje kobiet, które świeże nasienie wmasowały w swoją cerę i twierdzą, że zobaczyły piorunujące efekty i to do tego stopnia, że taki zabieg wprowadziły do swojej pielęgnacji na stałe. Brak jednak badań na ten temat, a "metoda naturalna" wydaje się jednak dla większości kobiet zbyt dużym eksperymentem.