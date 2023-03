Biedronka rzuciła wyzwanie Lidlomiksowi. Ma własnego robota i to tańszego

Polacy od kilku lat szaleją na punkcie zarówno Thermomiksa, jak i jego tańszej alternatywy, popularnie zwanej Lidlomiksem. Obu tym urządzeniem rękawicę rzuciła jednak Biedronka. W popularnym dyskoncie można kupić nowego robota kuchennego – który przy odpowiednim wykorzystaniu

Biedronka ma w sprzedaży robota kuchennego Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Lidlomix i Thermomix są od lat ulubionymi robotami kuchennymi Polaków

Biedronka wprowadziła do sprzedaży w swoim sklepie internetowym własnego robota kuchennego

"Biedronkomix" to robot Eldom Perfect Mix 2 MFC2500, który można dostać nawet za niecałe 1600 zł

Robot kuchenny w Biedronce. Jakie ma funkcje?

Urządzenia takie jak Thermomix czy Monsieur Cuisine Smart (popularnie znany jako Lidlomix) od ładnych kilku lat goszczą w wielu polskich domach. Nic więc dziwnego, że z popularności wielofunkcyjnych, rozbudowanych robotów kuchennych postanowiła skorzystać również Biedronka.

W ofercie sklepu internetowego Biedronka Home pojawiło się urządzenie, które jest alternatywą dla najpopularniejszych sprzętów pomagających w przygotowywaniu posiłków. "Biedronkomix" może przemówić do portfeli Polaków – gdyż od Thermomiksa i Lidlomiksa jest tańszy.

Wśród funkcji dostępnych w robocie Eldom Perfect Mix 2 MFC2500 (bo to właśnie on trafił do sprzedaży w popularnym dyskoncie) znajdziemy:

gotowanie,

gotowanie na parze,

blanszowanie,

podsmażanie,

prażenie,

odgrzewanie,

szatkowanie,

miksowanie,

kruszenie lodu,

ważenie,

wyrabianie ciasta,

spienianie,

podtrzymywanie temperatury,

siekanie,

mielenie,

wyparzanie,

emulgowanie,

konfitowanie,

sous vide,

deglasowanie,

ubijanie,

blendowanie,

rozpuszczanie.

Urządzenie można połączyć z internetem, dzięki czemu zaktualizujemy bazę przepisów. Eldom Perfect Mix 2 kontrolowane jest poprzez 5-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy oraz dodatkowe pokrętło. Moc sprzętu to 1,3 kW, zaś pojemność głównego naczynia to 3,5 litra.

W "Biedronkomix" wbudowana jest waga do 5 kg, 12-stopniowa regulacja prędkości oraz regulacja temperatury od 37 do 120 stopni Celsjusza. Producent podkreśla też, że akcesoria dołączone do robota można myć w zmywarce.

Ile kosztuje robot kuchenny z Biedronki?

Nie jest jednak tajemnicą, że wielofunkcyjne roboty kuchenne nie są rzeczą tanią. Produkowany przez firmę Vorwerk słynny Thermomix aktualnie kosztuje w Polsce niemal 6 tys. zł – a i tak nie jest to najgorzej. Jak pisał niedawno serwis INNPoland, w Czechach cena modelu Thermomix TM6 przekracza 7 tys. zł.

Z kolei w przypadku Lidlomiksa regularna cena robota wynosi 2499 zł. Niedawno Lidl sprzedawał Monsieur Cuisine Smart w promocji, w której klienci musieli zapłacić za urządzenie 2199 zł. W porównaniu ze swoimi dwoma konkurentami robot kuchenny Biedronki pozytywnie wyróżnia się pod kątem ceny. W regularnej sprzedaży wyceniony on jest na 1999 zł. Jest jednak sposób na obniżenie tej ceny aż o 400 zł. W tym celu wystarczy wpisać w sklepie internetowym Biedronka Home kod promocyjny "MIX400". Obniży to cenę robota Eldom Perfect Mix 2 do 1699 zł.

Warto również dodać, że robot ten nie jest sprzedawany na wyłączność w Biedronce – można go też znaleźć w innych sklepach internetowych.