Lubaszenko pojawił się na salonach. Tak dziś wygląda, po tym jak schudł 80 kilogramów

Olaf Lubaszenko na przestrzeni lat mocno się zmienił. Udało mu się schudnąć 80 kilogramów. Ostatnio aktor pojawił się na czerwonym dywanie przy okazji premiery filmu "Bliscy". Ponownie pojawił się odmieniony.

Olaf Lubaszenko zmienił swój wygląd. Fot. Bartosz Krupa/East News

Olaf Lubaszenko na premierze filmu "Bliscy"

Aktor pojawił się na salonach w świetnej formie. Pozował przed obiektywami fotoreporterów w dopasowanej marynarce i modnych okularach. Olaf Lubaszenko tym razem zaprezentował się też w zaroście – zapuścił wąsy.

Okazja do pojawia się na uroczystej premierze filmu "Bliscy" w reżyserii Grzegorza Jaroszuka była szczególna, bowiem artysta zagrał tam jedną z głównych ról.

"To kameralna opowieść rodzinna o ludziach, którzy próbują nawiązać prawdziwy kontakt z najbliższymi. Pretekstem do spotkania jest w filmie zaginięcie matki. Ojciec, w którego wcielił się Lubaszenko, oraz dwójka dorosłych dzieci, Piotr i Marta (Izabela Gwizdak i Adam Bobik), poszukują matki i zbliżają się do siebie. Wyruszają w podróż po zawiłym i tajemniczym świecie osiedla, odkrywając tropy, które tylko pozornie się łączą. Spotykają sąsiadów, których opowieści ujawniają zupełnie nieznany obraz matki. Okazuje się, że nie stroniła ona od hazardu, a wygranymi pieniędzmi chętnie dzieliła się z innymi" – dowiadujemy się z opisu produkcji.

Problemy zdrowotne i zmiany w życiu Lubaszenki

Olaf Lubaszenko zaliczył spektakularną metamorfozę. W 2014 roku ważył 165 kilogramów, a w 2020 już o połowę mniej. Na łamach "Super Expressu" wyznał, że jego nadwaga wzięła się z problemów zdrowotnych.

Czytaj także: Szczere wyznanie Olafa Lubaszenki. Ujawnił, jak na jego zdrowiu odbiła się otyłość

– W moim przypadku nie dałoby się oddzielić cukrzycy od dwóch poważnych problemów, czyli od otyłości i od towarzyszącej jej depresji. Moja otyłość stała się początkiem problemów z cukrzycą. Mam cukrzycę typu II. Została ona zdiagnozowana przy okazji mojej wizyty u lekarza w sprawie leków na nadciśnienie i żołądek – mówił Olaf Lubaszenko.

– Depresja i otyłość to siostry bliźniaczki. Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki – stwierdził w wywiadzie dla Newsweeka.

Lubaszence udało się zrzucić nadmiarowe kilogramy, zmieniając nawyki żywieniowe na odpowiednie dla ludzi z cukrzycą. Aktor zwiększył swoją aktywność fizyczną, a także przeszedł dwie operacje.

Prywatnie aktor od blisko 15 lat jest w szczęśliwym związku. Swoje pierwsze kroki w karierze filmowej stawiał już jako nastolatek. W latach 90. wystąpił w "Krollu" i "Ekstradycji 2". Reżyserował między innymi film "Chłopaki nie płaczą". Natomiast w 1999 r. jako wielki miłośnik piłki nożnej założył Reprezentację Artystów Polskich w tej dziedzinie, której przez wiele lat był kapitanem.