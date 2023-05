W Parczewie ujrzeli Matkę Boską. Aż trudno uwierzyć, co powiedzieli księża

Klaudia Łyszkowska

C zy doszło do objawienia Matki Boskiej w Parczewie? Mimo, że siedlecka kuria podchodzi do tej sprawy sceptycznie, to pod jednym z drzew gromadzi się coraz więcej mieszkańców miasteczka. Ludzie twierdzą, podobizna na konarze, która rzekomo przedstawia Maryję to "prawdziwy cud" i "znak opatrzności bożej". Jeden z księży wskazał jednak na... Conchitę Wurst.