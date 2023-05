Teraz wszystko zmienia się na dobre. Nowa oferta Supreme Green od 16 maja w MAX Premium Burgers

Dobro planety to ważny aspekt działalności MAX Premium Burgers, dlatego nową ofertą inspiruje klientów do wybierania burgerów roślinnych, mających dużo mniejszy wpływ na środowisko. Już 16 maja sieć wprowadziła do restauracji nowe rozszerzone menu Supreme Green, a w nim aż 3 nowe warianty – między innymi na bazie strączków i fasoli mung. Dzięki temu oferuje gościom aż 12 nowych, bezmięsnych propozycji i przede wszystkim wyjątkowych pod kątem smaku opcji, tym samym wyróżniając się na tle konkurencji.

Fot. mat. prasowe

Najzdrowsze dla nas i planety

W roślinnym menu „Supreme Green” nowymi składnikami będą 3 nowe opcje białka – Crispy Supreme na bazie strączków, Real Green na bazie fasoli mung oraz Crispy Green Nuggests, również na bazie strączków, jednak z inną recepturą. Oznacza to, że bazując na tych produktach klient może wybrać różne warianty burgerów, jak Crispy Supreme Buffalo, Crispy Supreme Parmesan, czy też DeliVeryCheezy Crispy Supreme. Szwedzkiej firmie zależy na tym, żeby „zielone menu” stało się pierwszym wyborem klientów, a przepisem na ten sukces ma być holistyczne podejście firmy do zrównoważonego rozwoju, czyli przykładanie uwagi zarówno do zdrowia gości, jak i zaangażowania w środowisko. To właśnie przy produkcji wege opcji, takich jak Real Green, Crispy Supreme, czy Plant Beef wytwarzany ślad węglowy jest najmniejszy. MAX chce aby menu było różnorodne, a roślinne produkty, nie były jedynie opcją w menu, a jego stałym elementem i naturalnym wyborem gości.

Wraz z wprowadzeniem Supreme Green „zielone” burgery stają się naturalnym wyborem. Nieustannie rozszerzamy nasze menu, aby ułatwiać gościom dokonywanie dobrych dla klimatu wyborów. Właśnie dlatego wprowadzamy nowe produkty, jednocześnie dbając o wysokiej jakości składniki i wyjątkowe walory smakowe – przekonuje Jonas Mårtensson, Szef Kuchni MAX Premium Burgers.

Pozytywni dla klimatu

MAX Premium Burgers już w 2018 roku wprowadził menu z etykietą „Pozytywne dla klimatu”. Oznacza to, że w wyniku podjętych przez firmę działań udaje się wyeliminować z atmosfery 10 proc. więcej gazów cieplarnianych niż powstaje ich w trakcie produkcji żywności. Odważne kroki czynią szwedzką sieć wzorem przemian dla całej branży. Firma mierzy pełny ślad węglowy produkcji – od momentu uprawy czy hodowli do momentu otrzymania przez klienta finalnego produktu w danej restauracji. Dodatkowo przy każdej pozycji w menu MAX Premium Burgers widnieją oznaczenia CO2, informujące o tym, ile dwutlenku węgla wyemitowano przy produkcji konkretnego produktu. Im niższa wartość, tym lepiej dla klimatu.

Zdrowe na lato

Poza nowymi burgerami w Supreme Green Menu możemy skusić się także na orzeźwiające Premium Smoothies. Do wyboru mamy trzy opcje smakowe, które idealnie wpisują się w nadchodzące letnie dni: czerwony – Truskawka, Banan i Jagoda, żółty – Mango & Marakuja oraz zielony – Awokado, Szpinak & Mango. Do tego w najnowszej ofercie MAX Premium Burgers możemy znaleźć Premium Shake Blueberry Pie, który jest shakiem z dodatkiem jagód, dżemu jagodowego oraz chrupiących ciasteczek.

Wyznaczamy trendy i chcemy być wzorem dla innych. Ocieplenie klimatu i problemy dotyczące środowiska naturalnego to problem współczesnego świata. MAX jest częścią tego problemu, więc musimy zrobić wszystko aby stać się także częścią rozwiązania. Najlepsze co możemy zrobić, to sprawić aby nasze burgery o niskim wpływie na klimat smakowały tak dobrze, jak pozostałe – dodaje przekonuje Jonas Mårtensson, Szef Kuchni MAX Premium Burgers.

Nowa oferta dostępna jest od 16 maja we wszystkich restauracjach MAX Premium Burgers w Polsce, goście mają także możliwość składania zamówień przez stronę www i aplikację.

Więcej szczegółów: https://www.maxpremiumburgers.pl/jedzenie/nasze-menu/supreme-green/