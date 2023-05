Kupując tęczową torbę, pomożesz dzieciom i młodzieży, w tym osobom LGBTQ+. IKEA rusza z kampanią

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii firma IKEA postanowiła po raz czwarty ruszyć z kampanią wspierającą dzieci i młodzież, a wśród nich osoby LGBTQ+. Pieniądze ze sprzedaży słynnych tęczowych toreb zostaną przekazane na szlachetny cel.

Pieniądze ze sprzedaży torby STORSTOMMA trafią na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fot. materiał prasowy

Tęczowe torby z IKEI. Kupując je, pomożesz młodym osobom LGBTQ+

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii jest obchodzony na całym świecie 17 maja i poprzedza tzw. Miesiąc Dumy, który wypada w czerwcu. Szwedzka sieć sklepów IKEA, która w swoim DNA ma zapisane prawa i poszanowanie drugiego człowieka, postanowiła ruszyć z kolejną kampanią wspierającą telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111).

Pieniądze ze sprzedaży wielobarwnej torby STORSTOMMA w okresie od 17 maja do 31 sierpnia bieżącego roku trafią do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

"Aż 44 proc. osób ze społeczności LGBT+ w Polsce deklarowało poważne objawy depresji w 2021 roku. W stosunku do 2017 roku był to wzrost o 16 proc. Co więcej, w tym samym badaniu 55 proc. osób odpowiedziało, że miewa myśli samobójcze. Stan zdrowia psychicznego osób LGBT+ jest dzisiaj poważnym problemem i dużym wyzwaniem społecznym" – czytamy w komunikacie przekazanym przez firmę.

– Już od 2020 roku dochód ze sprzedaży toreb STORSTOMMA wspiera 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W naszym telefonie bardzo często pomagamy dzieciom i nastolatkom w procesie odkrywania ich orientacji psychoseksualnej lub tożsamości płciowej. To wsparcie jest możliwe między innymi dzięki IKEA – oznajmiła członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Beata Wojtkowska.

Przypomnijmy, że torba w barwach tęczy jest sprzedawana w IKEI przez cały rok. Można ją kupić w dwóch rozmiarach - za 13l zapłacimy 9,99 PLN, zaś za 71l - 12,99 PLN.

116 111 to bezpłatna, całodobowa, ogólnopolska linia pomocowa prowadzona od ponad 12 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Co 2 minuty Fundacja odbiera telefon od dziecka lub nastolatka, który jest w kryzysie i potrzebuje pomocy. Konsultanci 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – odbierają ponad 60 tys. połączeń rocznie i odpowiadają na blisko 13 tys. anonimowych wiadomości online.

Gdzie szukać pomocy:

116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 14–22

(22) 855 44 32 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychiatryczno-pedagogiczna, czynny 7 dni w tygodniu całodobowo

(22) 484 88 01 – Antydepresyjny Telefonia Zaufania fundacji ITAKA, czynny cały tydzień z wyjątkiem soboty, godziny dostępne na stronie stopdepresji.pl

(22) 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji, czynny w każdą środę i czwartek od 17 do 19

Czytaj także: https://natemat.pl/487847,fanfik-netfliksa-to-film-jakiego-w-polsce-nie-bylo-dlaczego-recenzja