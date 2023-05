Filip Chajzer pokazał wiadomość od byłej partnerki. Było tam zdjęcie, które mocno go poruszyło

W najnowszej publikacji Filip Chajzer pokazał, jaką wiadomość dostał od byłej partnerki i matki swojego syna Małgorzaty Walczak. Było tam zdjęcie, które mocno wzruszyło prezentera.

Filip Chajzer dostał wiadomość od matki swojego dziecka. fot Artur Zawadzki/REPORTER

W życiu uczuciowym i rodzinnym Filipa Chajzera zaszły spore zmiany. Niecały rok temu gruchnęła informacja o tym, że prezenter rozstał się z matką swojego kilkuletniego syna, Małgorzatą Walczak.

Chajzer chwali się osiągnięciem syna. Pokazał zdjęcie, które dostał od byłej partnerki

Wygląda jednak na to, że byli partnerzy, wciąż są ze sobą kontakcie, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z ich dzieckiem. W nowej publikacji na instagramowym koncie Chajzer pochwalił się zdjęciem dyplomu, które dostał jego syn. Fotografię przesłała mu była partnerka.

Czytaj także: "O zdradzie słyszała z tabloidów". Kim jest Małgorzata Walczak – była partnerka Filipa Chajzera?

"W sierpniu zeszłego roku pierwszy raz zabrałem mojego wtedy 4-letniego syna w ciepły sierpniowy wieczór na Stare Miasto, żeby przez symbolikę Pomnika Małego Powstańca opowiedzieć o tym, w jak niezwykłym mieście miał szczęście się urodzić. Dziś od mamy Aleksa dostałem to zdjęcie dyplomu z przedszkola i właśnie przypomniałem sobie ten moment z sierpnia. Jestem absolutnie dumny i wzruszony. Niby mała rzecz, ale dla mnie WIELKA!" - napisał Filip i dodał przesłane zdjęcie.

Przypomnijmy, że Chajzer i Walczak w ubiegłym roku byli na ustach wielu osób. Wszystko z powodu ogromnych zawirowań w ich życiu prywatnym oraz doniesień o rozstaniu i zdradzie ze strony prezentera. Pojawiły się one niedługo po tym, gdy portale plotkarskie opublikowały zdjęcia, na których widać, jak dziennikarz przytulał się i całował z tajemniczą brunetką na randce w restauracji.

Internauci od razu wywnioskowali, że tę dwójkę łączy zdecydowanie coś więcej niż przyjaźń. Nie kryli zaskoczenia, tym bardziej że prowadzący "Dzień Dobry TVN", od lat związany był z matką swojego 5-letniego syna. Rodzice Aleksa niedługo później ogłosili rozstanie.

Czytaj także: Miszczak komentuje atak na Chajzera. Zdradził, co o nim naprawdę sądzi

Na tym jednak perturbacje w życiu miłosnym Chajzera się nie zakończyły. Gwiazdor TVN był później jeszcze w dwóch związkach. Jedno z nich wkroczyło nawet na "wyższy level", bo Filip oświadczył się swojej partnerce. Ostatnimi czasy mówiło się o kryzysie także i w tej relacji. Sam zainteresowany jednak nie komentował tych doniesień.

Z kolei Małgorzata Walczak kilka tygodni temu wstawiła post na Instagramie, w którym pisała o trudach samotnego macierzyństwa. "Bycie samotną/samodzielną mamą (tylko my same wiemy, jak naprawdę się czujemy) to dwa razy więcej pracy, dwa razy większy stres i dwa razy więcej łez" – przyznała.

"Ale to też dwa razy więcej miłości i dwa razy więcej uścisków. Jakiś czas temu na stałe do naszej dwójki dołączył Rollo, więc mamy włochatego towarzysza naszej codzienności. Już połowa marca... czas szybko leci" – podsumowała dziennikarka.