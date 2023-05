Zmarł basista kultowego zespołu rockowego. Andy Rourke miał 59 lat

Nie żyje Andy Rourke. Był basistą kultowego The Smiths. Muzyk przez długi czas chorował na raka trzustki. O jego śmierci 19 maja 2023 roku poinformował kolega z kapeli – Johnny Marr.

Andy Rourke zmarł w wieku 59 lat. Był basistą The Smiths Fot. YouTube

"Z wielkim smutkiem informujemy, że Andy Rourke odszedł po długotrwałym chorowaniu na raka trzustki. Ci, którzy znali Andy'ego, zapamiętają go jako miłą i piękną duszę, a fani muzyki - jako niezwykle utalentowanego muzyka. Prosimy o zachowanie prywatności w tym smutnym czasie" – napisał na Twitterze gitarzysta The Smiths, Johnny Marr.

Andy Rourke zmarł w wieku 59 lat. Był basistą zespołu The Smiths

The Smiths był jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych brytyjskich zespołów rockowych lat 80. Członkami zespołu byli: wokalista i tekściarz Morrissey, gitarzysta i współzałożyciel Johnny Marr, perkusista Mike Joyce i basista Andy Rourke, który zasilił oryginalny skład jako ostatni – zaraz po ich pierwszym koncercie.

W The Smiths był przez niemal cały okres działalności, która przypadała na lata 1982-1987. Rok przed rozpadem kapeli został z niej na chwilę wyrzucony z powodu swojego uzależnienia od heroiny. Powrócił tuż przed wydaniem trzeciego albumu "The Queen Is Dead". Marr określił jego udział na tej płycie jako "coś, z czym żaden inny basista nie może się równać". Rourke słynął też z melodyjnego podejścia do grania na gitarze basowej.

Zespół wpłynął na rozwój gatunku indie (niezależny rock), w tym brit popu i ogólne odrodzenie muzyki gitarowej na Wyspach. Twórczości The Smiths stała się inspiracją dla takich grup jak The Stone Roses, Gene, Radiohead, Blur, Suede, Oasis, The Libertines, Doves. W sumei nagrali cztery albumy, na których usłyszymy tak alternatywne przeboje jak "This Charming Man" czy "There Is a Light That Never Goes Out".

Po rozwiązaniu The Smiths Andy Rourke dołączył m.in. do Sinéad O'Connor - jego bas możemy usłyszyć w kilku utworach z płyty "I Do Not Want What I Haven't Got". Grał i nagrywał również z m.in. The Pretenders, Killing Joke, Badly Drawn Boy i Ianem Brownem. Założył też zespół Freebass z basistą Stone Roses - Manim i Peterem Hookiem z Joy Division i New Order.

Czytaj także: https://natemat.pl/480905,lasse-wellander-z-abba-nie-zyje-gitarzysta-zmarl-w-wieku-70-lat