Lara będzie miała trzecie dziecko? Wyznanie córki Magdy Gessler zaskoczyło fanów

Lara Gessler i Piotr Szeląg planują trzecie dziecko? Nena i Bernard będą mieli rodzeństwo? Córka słynnej restauratorki Magdy Gessler odpowiedziała na pytanie ciekawskich fanów. Jej wyznanie może niektórych zaskoczyć.

Lara Gessler i Piotr Szeląg będą mieli trzecie dziecko? Fot. VIPHOTO/East News

Lara Gessler na stałe do show-biznesu wkroczyła kilka lat temu. Córka Magdy Gessler odziedziczyła talent po rodzicach i też zajmuje się kulinariami. Pomaga prowadzić restauracyjne biznesy i ma też swój lokal. Pisze książki na temat gastronomii, aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje kadry z życia prywatnego.

Gwiazda dwa lata temu wyszła za mąż za Piotra Szeląga. Pierwsze zaślubiny zakochanych odbyły się na kilka dni przed narodzinami ich pierwszego dziecka. Dziś wychowują razem uroczą córkę Nenę, która jest oczkiem w głowie swoich rodziców oraz sławnej babci.

Kolejny raz złożyli sobie przysięgę zimą i wtedy wyprawili huczne wesele. Kilka miesięcy po uroczystości ogłosili, że ponownie zostaną rodzicami. I tak we wrześniu 2022 roku urodził im się synek Bernard.

Lara Gessler i Piotr Szeląg planują kolejne dziecko?

Lara Gessler jest w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Co jakiś czas urządza na instagramowym profilu serie Q&A, w których fani mogą zadawać jej pytania o nurtujące ich kwestie.

Ostatnio jeden z internautów dopytał ją "kiedy trzeci dzidziuś". Lara nie miała problemu, żeby odpowiedzieć: "Doświadczenie nakazywałoby, że miesiąc po tym, jak skończę karmić piersią" - przekazała, lekko ironizując.

Co ciekawe, Lara jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą mówiła, że jej marzeniem jest mieć dużą rodzinę. - Od zawsze miałam w sobie gigantyczne pokłady opiekuńczości i chciałam mieć dużą rodzinę. Teraz nie wiem, czy będzie miejsce na trzecie dziecko, bo mówiąc szczerze, bardzo chcę mieć dla wszystkich czas. A jak chce się mieć czas dla rodziny i jeszcze pracować, robi się trochę ciasno - przyznała.

Czym zajmuje się na co dzień Lara Gessler?

Przypomnijmy, że Lara Gessler jest córką Magdy Gessler i jej drugiego męża, Piotra Gesslera, który zmarł w 2021 roku. Studiowała socjologię na Collegium Civitas w Warszawie, ale finalnie i tak poszła w ślady rodziców i związała się z gastronomią.

Ukończyła szkołę cukierniczą w Londynie, a także odbywała praktykę w renomowanej restauracji posiadającej trzy gwiazdki Michelin. Później szlifowała swoje umiejętności, uczęszczając do szkoły gastronomicznej French Culinary Institute w Nowym Jorku.

33-latka jest współwłaścicielką restauracji oraz popularnej cukierni "Słodki Słony". Na swoim koncie ma również książki kucharskie: "Słodki zielnik" oraz "Orzechy i pestki". W 2020 roku stworzyła Pracownię Kulinarną.

Ostatnio informowaliśmy w naTemat o tym, że już za kilka tygodni Magda Gessler zostanie babcią po raz trzeci. Na narodziny dziecka czeka jej syn Tadeusz Müller. Jego żona jest już w zaawansowanej ciąży – To jest dla mnie najważniejsze, że mam wnuki. Jestem w nich zakochana po uszy, ale moje dzieci są równie zajęte, jak ja i to jest niesamowite. To oni często nie mają dla mnie czasu, a nie ja dla nich. Kolejny wnuk pojawi się w lipcu – wyjawiła w jednym z wywiadów.