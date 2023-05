Wpadka Drzyzgi na antenie "Dzień Dobry TVN". Przekręciła imię znanej celebrytki

Ewa Drzyzga tymczasowo jest jedną z prowadzących programu "Dzień Dobry TVN". Ostatnio na jej kanapie zasiedli uczestnicy ostatnich edycji "Azji Express". Dziennikarka i była prowadząca legendarnych "Rozmów w toku" zaliczyła podczas rozmowy z nimi pewną wpadkę.

Wpadka Ewy Drzyzgi na antenie "Dzień Dobry TVN". Fot. Adam Jankowski/ REPORTER

Wpadka Ewy Drzyzgi w "Dzień Dobry TVN"

Filip Chajzer ma ostatnio poważne problemy zdrowotne, w związku z czym nie pojawi się na antenie do końca maja (prezenter przekazał te wieści na swoim profilu na Facebooku). Syna Zygmunta Chajzera zastępuje Ewa Drzyzga – była prowadząca legendarnych "Rozmów w toku", która od 2020 roku jest również jedną ze współprowadzących.

W sobotnim wydaniu Drzyzga wraz z Małgorzątą Ohme gościły uczestników ostatnich edycji programu "Azja Express". Kiedy przyszło do rozmowy z córką Magdy Gessler, dziennikarka przejęzyczyła się i nazwała Larę Gessler Laurą.

– Domyślacie się, czemu jest z nami Laura – zapowiedziała Gessler Drzyzga. W studiu zapadła cisza, po której jednak Drzyzga się zreflektowała, gdy zorientowała się, że popełniła błąd. – Przepraszam, ale to jest Lara... zawsze to robię! – tłumaczyła się.

Wpadkę dziennikarki skomentowała będąca gościnią programu Małgorzata Rodzenek-Majdan, której również zdarzają się podobne gafy. – Raz w życiu to nie ja pomyliłam imię! – stwierdziła.

Ewa Drzyzga najbardziej znana jest jako prowadząca "Rozmów w toku", które emitowane były w latach 2000-2016. Dziennikarka jest laureatką trzech Telekamer, jednej Złotej Telekamery oraz Wiktora w kategorii Osobowość telewizyjna.

Paulina Krupińska wywołała skandal

Przypomnijmy, że w trwającej wciąż piątej edycji "Azja Express" skandal wywołała Paulina Krupińska – Miss Polonia 2012, żona Sebastiana Karpiela-Bułecki, a przy okazji także prowadząca "DDTVN" od 2020 roku.

Jak przyznała Krupińska w rozmowie ze "Światem gwiazd", udział w programie załatwiła sobie po znajomości.

"Zeszłam ze sceny festiwalu Top of the Top, akurat stały dziewczyny z produkcji tego programu. (…) Ja mówię: 'Wow, jest nowa edycja! Jak będziecie robić kolejną, to proszę, odezwijcie się do mnie, bo bym chciała pojechać'. Usłyszałam: 'A chciałabyś jechać teraz?'" – zdradziła. Chociaż Krupińskiej generalnie dobrze idzie w programie, w marcu zaliczyła pewną wpadkę.

Uczestnicy programu mieli przebrać się w białe stroje. Później miały być one dowodem na to, że udało im się wykonać zadanie w kopalni soli bez ubrudzenia się. Krupińska jako jedyna odmówiła przebrania się w kostium. Jak tłumaczyła, nie miała bowiem na sobie... majtek.

Przypomnijmy, że do większego skandalu doszło w 2019 roku podczas edycji "Ameryka Express". W 10. odcinku tegoż programu uczestnicy dostali skandaliczne zadanie: mieli pocałować trzy obce osoby płci przeciwnej na ulicach Limy.

Wspomniany wcześniej Chajzer, Tomasz Karolak i Jakub Urbański całowali wyraźnie zszokowane kobiety bez ich pozwolenia. Ten pierwszy dotknął także jedną z nich za pierś.