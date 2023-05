Oto 7 najlepszych filmów w karierze Jennifer Lopez. Uwaga, są lepsze od "Matki" Netfliksa

Jennifer Lopez to kobieta renesansu: piosenkarka, tancerka, aktorka, producentka. W swojej karierze filmowej ma ponad 40 tytułów, a wśród nich zarówno niewypały, jak i sukcesy. Obecnie na Netfliksie można oglądać "Matkę" z gwiazdą w roli głównej, która szybko stała się hitem platformy. Z tej okazji przypominamy siedem najlepszych filmów J.Lo.

Które filmy Jennifer Lopez są najlepsze? Fot. Kadry z filmów "Selena", "Ślicznotki" i "Matka"

Jennifer Lopez jest gwiazdą, której sukcesy (80 milionów sprzedanych płyt, 15 miliardów odtworzeń w serwisach streamingowych, prawie 40 filmów, które zarobiły ponad 3 miliardy dolarów, ponad 350 milionów obserwatorów w social mediach) przyprawiają o zawroty głowy. I do wszystkiego doszła sama – bez koneksji czy pomocy rodziców. Mimo to, jak gwiazda wyznała w dokumencie "Jennifer Lopez: Halftime" Netfliksa, który miał premierę rok temu, wciąż czuje się niedoceniana. Długo nie była brała na poważnie i postrzegana wyłącznie przez pryzmat urody. Nawet dziś – gdy mogłoby się już wydawać, że Lopez zapracowała na swoją pozycję – niektórzy wciąż nazywają ją "celebrytką i jurorką 'Idola'".

Nie dość, że zdaniem National Football League najwyraźniej nie zasługiwała na bycie jedyną headlinerką na Super Bowl 2020 (scenę dzieliła z Shakirą, która przecież sama też zasługuje na osobne show; dla porównania Rihanna wystąpiła trzy lata później zupełnie sama), to w tym samym, 2020, roku nie dostała nominacji do Oscara za "Ślicznotki", mimo że była jedną z faworytek.

Sama Lopez nie jest tym wszystkim zdziwiona. – Jestem Latynoską. Jestem kobietą. Spodziewałam się tego. Ty nie. Ty spodziewasz się uczciwego traktowania – zacytował ją Ben Affleck, obecnie jej mąż, w dokumencie Netfliksa.

Owszem, Lopez nie ma wybitnego talentu aktorskiego czy wokalnego, ale daje z siebie wszystko i nigdy nie zawodzi. Jest tytanką pracy i naprawdę solidną artystką, co widać zresztą w jej najnowszym filmie. "Matka", obecny hit Netfliksa, opowiada o ściganej przez wrogów zabójczyni, która musi wyjść z ukrycia, aby chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej.

Thriller akcji średnio przypadł do gustu krytykom (na Rotten Tomatoes ma ocenę 44 procent na podstawie 93 recenzji, ale od widzów już 71 procent; z kolei na IMDb uzyskał ocenę 5,5 / 10), ale wszyscy zgodnie chwalą grę aktorską J.Lo. Rola silnej kobiety najwyraźniej jej służy. Ale które filmy z Jennifer Lopez znacznie bardziej spodobały się i recenzentom, i fanom?

7 najlepszych filmów Jennifer Lopez według IMDb

Lopez ma w filmografii wiele popularnych, lepszych i gorszych tytułów: "Anakondę", "Dziewczynę z Jersey", "Zatańcz ze mną", "Powiedz tak", "Parker", "Selenę", "Pokojówkę na Manhattanie", "Nigdy więcej", "Sposób na teściową", "Hustlers", "Wyjdź za mnie"... Wybraliśmy jednak siedem najlepszych filmów z Jennifer Lopez od początku jej kariery: na podstawie ocen użytkowników IMDb, największego na świecie portalu filmowego.

Pod uwagę wzięliśmy wyłącznie filmy fabularne, zarówno te kinowe, jak i telewizyjne. Pominęliśmy nie tylko dokumenty ("Jennifer Lopez: Halftime" ma ocenę 6,5), ale również animacje (jak "Mrówka Z" (1998), "Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów" (2012) czy Dom" (2015), w których Lopez miała role dubbingowe.

Uwaga, oceny są aktualne na dzień 19 maja 2023 roku i mogą oczywiście ulec zmianie.

7. Ślicznotki (2019)

Ocena na IMDb: 6,3/10

"Hustlers" (polski tytuł "Ślicznotki" nie jest do końca trafiony) to wielki hit w karierze Lopez, dzięki któremu gwiazda wróciła na szczyt i to w wieku 50 lat. Za rolę striptizerki Ramony została nominowana do Złotego Globu, ale nie dostała nominacji do Oscara, mimo że była wymieniana wśród faworytek. A szkoda, bo w Loper w "Hustlers" naprawdę błyszczy (i specjalnie do filmu nauczyła się pole dance!).

Ten zrealizowany w przeważającej większości przez kobiety komediodramat opowiada o grupie striptizerek, które po kryzysie finansowym w 2008 roku (kluby ze striptizem nie miały wtedy wzięcia) postanawiają zarabiać inaczej: narkotyzują zamożnych mężczyzn z Wall Street i czyszczą ich kardy kredytowe do cna. To naprawdę świetny film ("Hustlers" były sukcesem i artystycznym, i kasowym) i to nie tylko dzięki Lopez.

6. Cela (2000)

Ocena na IMDb: 6,4/10

"Cela" to nietypowy film w filmografii Jennifer Lopez. To bowiem thriller science fiction, który opowiada o utalentowanej psychoterapeutce, Catherine Deane, która za pomocą nowoczesnej technologii musi zgłębić umysł obłąkanego seryjnego mordercy, aby uratować jego kolejną ofiarę. W wirtualnym świecie nic nie jest jednak takie, jakie się wydaje.

Film z 2000 roku, w którym grają również Vince Vaughn i Vincent D'Onofrio, dziś cieszy się statusem kultowego. Otrzymał również nominację do Oscara za najlepszą charakteryzację. Sama Lopez udowadnia z kolei, że świetnie sobie radzi nawet w klimatach sci-fi.

5. Droga przez piekło (1997)

Ocena na IMDb: 6,7/10

"Droga przez piekło" to kryminalny thriller i czarna komedia w reżyserii Olivera Stone'a. Gdy Bobby Cooper (Sean Penn) jedzie do Las Vegas, aby spłacić ogromny dług hazardowy szefowi mafii, zatrzymuje się w małym miasteczku w Arizonie. Tam sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, bo Bobby zostaje okradziony. Spotyka wtedy parę (Nick Nolte i Jennifer Lopez), która chce go wynająć, aby... nawzajem się pozabijać.

W filmie Stone'a nie brakuje brutalnych i drastycznych momentów, ale głównie jest to czarna komedia kryminalna, która może rozbawić i... skonfundować. Mimo że krytycy raczej zmiażdżyli "Drogę przez piekło", to wraz z upływem lat produkcja z Lopez i Pennem doczekała się statusu kultowej.

4. Selena (1997)

Ocena na IMDb: 6,8/10

"Selena" to jeden z najważniejszych filmów Jennifer Lopez, jeśli nie najważniejszy. W 1998 roku aktorka otrzymała bowiem za tytułową rolę w tym biograficznym dramacie swoją pierwszą nominację do Złotego Globu. Długo było to jej największe wyróżnienie: drugą nominację Lopez zdobyła dopiero w 2020 roku za "Ślicznotki".

Lopez wciela się w "Selenie" w słynną meksykańsko-amerykańską piosenkarkę, jedną z największych gwiazd latynoskiego popu na świecie, która została zamordowana w wieku zaledwie 23 lat. Do dziś wielu fanów i krytyków uważa tę rolę za najlepszą w całej karierze J.Lo. Oglądając ten film trudno się z nimi nie zgodzić.

3. Niedokończone życie (2005)

Ocena na IMDb: 7,0/10

"Niedokończone życie" to dramat familijny z Jennifer Lopez w roli Jean, której życie nie jest usłane różami. Z powodu osobistych problemów kobieta jest zmuszona wprowadzić się do domu teścia (Robert Redford), z którym wcześniej nie utrzymywała kontaktu. Ta dwójka, która doświadczyła tragedii, musi przezwyciężyć swój smutek i nauczyć się siebie wspierać.

Film z 2005 roku (w którym gra również Morgan Freeman) to szczera i tragiczna opowieść, która porusza, wzrusza i jest popisem aktorskim Lopez i Redforda. Chociaż "Niedokończone życie" było niestety kasową porażką, to zostało dobrze przyjęte przez większość krytyków.

2. Co z oczu, to z serca (1998)

Ocena na IMDb: 7,0/10

"Co z oczu, to z serca" z Jennifer Lopez i George'em Clooneyem to jeden z największych hitów aktorki. Zresztą lata 90. w Hollywood naprawdę należały do niej. Komedia kryminalna / romans Stevena Soderbergha opowiada o okradającym banki rabusiu Jacku Foleyu (Clooney), który ucieka z więzienia i porywa agentkę Karen Sisco (Lopez), w której... się zakochuje i to z wzajemnością.

Film został doceniony przez krytyków i zdobył dwie nominacje do Oscara. Soderbergh, wcześniej król kina niezależnego, został w końcu doceniony przez mainstream (czemu zawdzięczamy jego późniejsze hity, jak: "Traffic", "Erin Brockovich" i seria "Ocean's Eleven), a Jennifer Lopez udowodniła, że potrafi rozgrzać ekran do czerwoności.

1. Moja rodzina (1995)

Ocena na IMDb: 7,3/10

Niektórzy mogą być zaskoczeni, ale to właśnie "Moja rodzina", film obyczajowy z 1995 roku, jest najlepiej ocenianą produkcją z Jennifer Lopez. A to zaledwie trzeci tytuł, w którym zagrała.

Dramat opowiada o trzech pokoleniach meksykańsko-amerykańskiej familii. Jennifer Lopez pojawia się w retrospekcjach jako młoda wersja Marii Sanchez, obywatelki Stanów Zjednoczonych przez pomyłkę deportowanej do Meksyku, która ostatecznie poślubia Jose (Jacob Vargas) i buduje kochającą rodzinę.

Po roli w "Mojej rodzinie" Lopez po pierwszy zdobyła uznanie krytyków. Została nawet nominowana do nagród Independent Spirit Awards w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa". Jeśli chcecie zobaczyć filmowe początki gwiazdy, to ten tytuł będzie idealny (niestety w Polsce "Moja rodzina" nie jest legalnie dostępna na żadnej platformie streamingowej).