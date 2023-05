Bili butelką po głowie leżącego na ziemi 16-latka. Brutalny napad w Koszalinie zarejestrowały kamery

Jeden z mężczyzn podchodzi do 16-letniego chłopca od tyłu. Następnie zaskakuje go i kopie nogą w twarz. Chłopak nie ma szans, by się obronić, upada na ziemię, zbiera kolejne ciosy od dwóch dorosłych napastników. Takie sceny można zobaczyć dzięki nagraniom z monitoringu. Do aktu agresji doszło w środę 17 maja w Koszalinie. Powodem miał być... e-papieros.

Koszalin –brutalne pobicie 16-latka. Sprawcy bili go po głowie Fot. KMP Koszalin/zdjęcie z policyjnego wideo

Brutalne pobicie 16-latka w Koszalinie

Do tego brutalnego ataku doszło w Koszalinie 17 maja, w samo południe, przed jednym ze sklepów spożywczych. Nagranie można obejrzeć dzięki kamerom monitoringu i koszalińskiej policji, która udostępniła wideo na swojej stronie internetowej.

Na nagraniu widać, jak jeden z mężczyzn podchodzi do 16-latka od tyłu, następnie kopie go nogą w twarz. Nastolatek upada na chodnik. Jest bezbronny. Wtedy ten mężczyzna bije go po twarzy i głowie butelką.

Następnie do chłopca podchodzi kolejny mężczyzna i zaczyna bić go po głowie pięściami. Wszystko można obserwować na wideo. Policja przekazała, że chłopiec doznał rozległych obrażeń głowy oraz twarzy. Sprawcy zostali złapani – udało się to po trzech godzinach od zdarzenia, zatrzymania dokonał policjant po służbie. Zatrzymani to 19-latek i 20-latek. Prokurator przedstawił im zarzut rozboju, za który grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Policja przekazała, że nagranie ze zdarzenia pokazało, jak bezwzględnie zachowali się sprawcy w stosunku do 16-latka". Sprawcy zostali tymczasowo aresztowani przez Sąd w Koszalinie na 3 miesiące.