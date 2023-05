D o zajścia doszło w nocy z 13 na 14 maja w pociągu jadącym z Krakowa do Warszawy. Podczas jednego z postojów na stacji w Grodzisku Mazowieckim do pociągu weszła grupa zamaskowanych osób. Bez trudu namierzyli kibica Polonii Warszawa, którego pobili. Całość zajścia zarejestrowała jedna z pasażerek.





Brutalny atak kiboli w pociągu PKP. Całe zajście nagrała jedna z pasażerek

redakcja naTemat

