Jedna z największych rywalek Justyny Kowalczyk zwróciła się do niej po śmierci męża. Poruszające

Agnieszka Miastowska

17 maja media obiegła informacja o śmierci Kacpra Tekielego. Wspinacz górski a prywatnie ukochany mąż Justyny Kowalczyk zginął, schodząc ze szczytu Jungfrau – porwała go lawina. Do Justyny Kowalczyk spływają kondolencje, zwróciła się do niej także jedna z jej największych sportowych rywalek Marit Bjoergen. "To niesamowicie smutna wiadomość" – napisała w poście.