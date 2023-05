Maciej Musiałowski kupił pałac! Jakie plany ma wobec niego gwiazda "Kryptonimu Polska"?

Maciej Musiałowski spełnił swoje marzenie i kupił pałac nad Zalewem Mietkowskim. Młody aktor znany z takich filmów, jak "Sala samobójców. Hejter" oraz "Kryptonim Polska" ma wiele planów związanych z nieruchomością.

Maciej Musiałowski ("Kryptonim Polska") kupił pałac nad Zalewem Mietkowskim. Fot. Artur Zawadzki/ REPORTER

Maciej Musiałowski kupił pałac nad Zalewem Mietkowskim

Pałac nad Bystrzycą w Domanicach nad Zalewem Mietkowskim długo czekał na nowego właściciela. Na zakup ostatecznie zdecydował się aktor młodego pokolenia Maciej Musiałowski. W rozmowie z "Gazetą Wrocławską" wyznał, że od dawna marzył o posiadaniu takiej nieruchomości.

– Los i jakieś niezwykłe duchy chciały, żebym przyjechał, tutaj, do tego zamku. Od kilkunastu lat oglądałem różne zabytkowe nieruchomości i bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie w takim miejscu zacząć swoje życie, mieć swój nowy dom – powiedział lokalnej gazecie aktor.

Musiałowski wyznał również, że z Dolnym Śląskiem związany jest od dziecka, gdyż niemal każde wakacje spędzał wówczas w Świdnicy.

– Jestem też związany z Wrocławiem, bo byłem przez dwa lata na etacie w teatrze Capitol – tłumaczył aktor. – Co ciekawe samą transakcję kupna zamku dogadałem z jego poprzednim właścicielem w Portugalii, a została sfinalizowana na przełomie 2022 i 2023 roku – dodał. Aktor nie chciał jednak zdradzić ceny nieruchomości i wciąż pozostaje ona przedmiotem spekulacji.

Musiałowski już jednak zdążył zorganizować pierwsze spotkanie dla znajomych i mieszkańców, które odbyło się na pałacowym dziedzińcu trzy tygodnie temu. Frekwencja dopisała, gdyż na wydarzeniu pojawiło się kilkaset osób. Piknik zorganizował razem z Kołem Gospodyń Wiejskich "Syringa" z Domanic.

Pierwotną funkcją gotyckiej nieruchomości w Domanicach było bycie zamkiem obronnym. Od czasu jego wybudowania był jednak wielokrotnie przebudowywany, a od XVIII wieku funkcjonuje jako pałac. Budowla otoczona jest 3,5 hektarowym parkiem, a prowadzi do niej kamienny most nad fosą.

Aktor zyskał popularność dzięki występowi w filmie "Sala samobójców. Hejter"

Maciej Musiałowski popularność zdobył dzięki występowi w filmie "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy ("Boże ciało", "Miasto 44"). Dla naTemat thriller z 2020 roku recenzował Bartosz Godziński.

"26-latkowi, który stał się rozpoznawalny za sprawą serialu "Druga szansa", udało się stworzyć namacalną postać. Wielowymiarową. Przekazuje mnóstwo różnych emocji zwykłym spojrzeniem. Początkowy ból zmienia się w żądzę zemsty. W pewnym momencie już nie wiemy, do której bramki Tomek w końcu gra" – ocenia Godziński.

"Czy działa z egoistycznych pobudek, czy niespodziewanie stanie po stronie dobra, czy chce, by świat po prostu płonął. Targające nim rozterki są wymownie sportretowane przez Musiałowskiego. I choć nie możemy się dowiedzieć, co jego bohaterowi siedzi w głowie, to możemy chociaż zrozumieć, co w danym momencie czuje" – dodaje.

W ostatnich latach Musiałowski wystąpił w takich tytułach, jak "Chrzciny", "Kryptonim Polska" oraz "Każdy wie lepiej".