To może być plan Ziobry na uniezależnienie się od PiS-u. "Zaczyna się rzeź polityczna"

redakcja naTemat

– Skończył się teatr cieni, zaczyna się prawdziwa rzeź polityczna – takimi słowami dr Mirosław Oczkoś skomentował to, co możemy obserwować na scenie politycznej Zjednoczonej Prawicy. Spór między Suwerenną Polską a Prawem i Sprawiedliwością narasta, więc ekspert nie wyklucza, że ziobryści będą chcieli pójść do wyborów z kimś innym. Realnym kierunkiem jest Konfederacja, która zapowiedziała, co prawda, że nie wystartuje z partią Jarosława Kaczyńskiego. – O partii Ziobry nie było jednak ani słowa – zwraca uwagę dr Oczkoś.