Ziobro już szuka haków na Błaszczaka. Minister chce trzymać Kaczyńskiego w garści

Zbigniew Ziobro odebrał wojskowym prokuratorom sprawę rakiety pod Bydgoszczą. Teraz szef Suwerennej Polski ma gromadzić haki na Mariusza Błaszczaka. Ewentualne obciążające ministra dowody mogą posłużyć w negocjacjach wyborczych z Prawem i Sprawiedliwością – wynika z ustaleń Onetu.

16 grudnia 2022 roku najprawdopodobniej rosyjska rakieta z terytorium Białorusi przekroczyła polską przestrzeń powietrzą, a następnie wylądowała w Zamościu pod Bydgoszczą. Obiekt w ostatnich dniach kwietnia został znaleziony przez przypadkowego przechodnia.

Od razu po zdarzeniu śledztwo wszczął Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Celem było zbadanie między innymi miejsca zdarzenia, udziału policji, kontrwywiadu, żandarmerii i wojska, by ustalić wszystkie okoliczności incydentu.

Jak ustalił Onet, Zbigniew Ziobro odsunął wojskowych prokuratorów od sprawy. Serwis, powołując się na swoje źródła, przekazał, iż w ciągu jednego dnia śledczy z Gdańska zostali zobowiązani do przekazania całej dokumentacji do Warszawy.

– Nad sprawą będą pracowali doświadczeni prokuratorzy z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej, a więc najwyższej jednostki prokuratury w jej hierarchii – powiedział w rozmowie z Onetem rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński.

Oficjalny powód podjęcia tej decyzji? Prokuratura Krajowa wyjaśniła, że chodzi tylko i wyłącznie o przyśpieszenie ustaleń dowodowych oraz o zwiększenie dynamiki postępowania.

Tymczasem anonimowi politycy Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Onetem ostrzegli, że to Ziobro miał polecić prokuratorom zbadania roli Mariusza Błaszczaka w całej sprawie. Chodzi o "szukanie dowodów przeciwko Błaszczakowi, potwierdzających wersję zdarzeń przedstawioną przez generałów".

Tak Ziobro może wykorzystać haki na Błaszczaka

Przypomnijmy, że Błaszczak winą za zdarzenie obarcza wojsko, które miało nie poinformować go o incydencie. Tymczasem, według Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy minister miał otrzymać meldunek w sprawie już 17 grudnia.

Jeśli Ziobro znajdzie dowody obciążające Błaszczaka, to Suwerenna Polska otrzyma kartę, dzięki której będzie mogła trzymać w garści całe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. "Przed wyborami sprawa rakiety może więc stać się elementem przetargowym Suwerennej Polski w negocjacjach z PiS-em na temat układania list wyborczych" – czytamy w Onecie.

Warto podkreślić, że możliwe działania Ziobry przeciwko Błaszczakowi może stanowić o wiele poważniejsze zagrożenie dla Zjednoczonej Prawicy niż konflikt z Mateuszem Morawieckim. Dlaczego? Bo od miesięcy to właśnie minister obrony narodowej jest wskazywany jako potencjalny premier.

Jeszcze w czerwcu 2022 roku Jarosław Kaczyński odszedł z funkcji wicepremiera, zajmującego się sprawami bezpieczeństwa, a jako swojego następcę wskazał właśnie Błaszczaka. To wtedy ruszyły spekulacje o jego rosnącej pozycji wewnątrz obozu władzy.

Skaza na wizerunku czy ewentualne skompromitowanie ministra może uszczuplić ławkę potencjalnych kandydatów Kaczyńskiego do dalszego prowadzenia partii do wyborów.

O co chodzi z rakietą pod Bydgoszczą? Błaszczak oskarża wojsko o zaniechania

W toku sprawy okazało się, że rakieta pod Bydgoszczą, to pocisk Ch-55. Jak pisaliśmy w naTemat, Mariusz Błaszczak wprost obwinił dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego o zaniedbania w przekazywaniu informacji o rosyjskiej rakiecie.

– Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej – powiedział minister obrony narodowej.

W rozmowie z naTemat gen. Waldemar Skrzypczak i gen. Roman Polko w ostrych słowach zrecenzowali nie wojsko, a rząd. – O ile znam gen. Piotrowskiego, na pewno by niezwłocznie zameldował o sytuacji przełożonym. Mówienie o tym, że on czegokolwiek zaniechał, jest dla mnie wątpliwe – powiedział gen. Skrzypczak Według gen. Polko mieliśmy do czynienia z rosyjską prowokacją. – Oblaliśmy ten egzamin, bo nie tylko nie zestrzeliliśmy rakiety, ale też udajemy, że nic się nie stało – stwierdził.

– Błaszczak powinien powiedzieć, że czuje się odpowiedzialny za resort obrony narodowej, bierze na siebie część odpowiedzialności i że złożył u premiera wniosek o rezygnację z urzędu – ocenił w rozmowie z naTemat gen. Stanisław Koziej. Do akcji wkroczył także Marian Banaś, który zlecił Najwyższej Izbie Kontroli wejście do Ministerstwa Obrony Narodowej.