Hemsworth chwyci niebawem za dwa miecze. Wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia do "Wiedźmina 4"

Latem na platformie Netflix pojawi się 3. sezon "Wiedźmina", w którym po raz ostatni zobaczymy Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Wiadomo, kiedy miecze po nim przejmie Liam Hemsworth. Jeszcze w tym roku mają ruszyć zdjęcia do 4. odsłony serialu.

Kiedy Liam Hemsworth zastąpi Henry'ego Cavilla na planie zdjęciowym "Wiedźmina 4"? Fot. YouTube / stryder HD

Kiedy ruszą zdjęcia do 4. sezonu serialu "Wiedźmin" z Liamem Hemsworthem?

Netflix najwyraźniej postanowił zatrzymać Henry'ego Cavilla najdłużej jak się da. Trzeci sezon "Wiedźmina" – i tym samym ostatnia odsłona, w której zobaczymy aktora jako Geralta z Rivii – została podzielona na dwie części. Pierwsza ukaże się na platformie już 29 czerwca i będzie składać się z pięciu odcinków. Druga zaś wyjdzie 27 lipca i będzie liczyć trzy odcinki.

Przypomnijmy, że Cavill pożegnał się z ukochaną sagą Andrzeja Sapkowskiego w październiku minionego roku. Wówczas ogłoszono również, że dwa wiedźmińskie miecze (srebrny na potwory i stalowy na ludzi) przejmie po nim australijski gwiazdor "Igrzysk Śmierci" i były narzeczony Miley Cyrus – Liam Hemsworth.

Fani liczą, że następca dotychczasowego odtwórcy Białego Wilka będzie podzielać takie same zamiłowani do prozy polskiego pisarza fantasy co jego poprzednik.

"Zamiast mnie fantastyczny pan Liam Hemsworth przejmie płaszcz Białego Wilka. Jak w przypadku największych bohaterów literackich, przekazuję pochodnię z szacunkiem za czas poświęcony na osadzanie Geralta i pełen entuzjazmu czekam, aby zobaczyć, jak Liam podejmuje tę fascynującą próbę" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu Cavilla opublikowanym na jego profilu na Instagramie.

Skoro 3. sezon zadebiutuje w wakacje na Netfliksie, to kiedy może spodziewać się 4. odsłony przygód Geralta? Premiera serialu "Wiedźmin 4" odbędzie się zapewne najwcześniej w przyszłym roku. Według doniesień portalu Redanian Intelligence, który dotąd rzadko wprowadzał fanów w błąd, tworzenie scenariusza do kontynuacji dobiega końca.

Plan zdjęciowy do "Wiedźmina 4" ma ruszyć we wrześniu 2023 roku. Produkcja ma zakończyć się natomiast w maju przyszłego roku.

Wątek Geralta i Yennefer w 3. sezonie "Wiedźmina"

W związku z tak podupadającą renomą coraz częściej pojawiają się doniesienia, że "Wiedźmin" wróci do swoich książkowych korzeni. Redaninan Intelligence twierdzi, że w pierwszym odcinku Geralt będzie próbował wybaczyć Yennefer to, jak potraktowała Ciri w finale 2. sezonu. Czarodziejka straciła w poprzedniej odsłonie moc i chciała wykorzystać księżniczkę, by ją odzyskać. Poniekąd zawarła pakt ze starożytną istotą Voleth Meir.

W 3. sezonie Yennefer ma wysłać do wiedźmina list, w którym nazwie go "miłym przyjacielem". Jest to oczywiście nawiązanie do wiadomości listownej z "Krwi elfów", w której kobieta (z nutką sarkazmu) punktowała Geralta za nazwanie jej drogą przyjaciółką.

Podobno obecnie trwają przesłuchania do takich ról jak Zoltan Chivay. Kontynuacja serialu zaszczyci również widzów scenami z festiwalu Belleteyn, który nawiązywał do pogańskich obrządków święta płodności. Według kalendarza elfów uroczystość ta przepadała na noc z 30 kwietnia na 1 maja.

