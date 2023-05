Makabryczne odkrycie na Mazowszu. W mieszkaniu odnaleziono zwłoki kobiety

Do makabrycznego odkrycia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim. W jednym z mieszkań znaleziono ciało kobiety. Media podają, że jest jeden zatrzymany w tej sprawie. To mąż kobiety.

O sprawie pisze portal TVN Warszawa. Jak czytamy, do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 13 na ulicy Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ciało 70-latki znaleziono w Nowym Dworze Mazowieckim

– Na miejscu pracuje policja. Jak udało mi się ustalić, nie żyje około 70-letnia kobieta. Do zabójstwa miało dojść w mieszkaniu. Osoby, z którymi rozmawiałem na miejscu, powiedziały mi, że policjanci zatrzymali męża kobiety, również około 70-letniego mężczyznę – relacjonował sytuację z miejsca zdarzenia dziennikarz portalu Tomasz Zieliński. 70-latek miał też zostać przewieziony do szpitala.

–Nie udzielamy informacji w tej sprawie – powiedziała jedynie TVN Warszawa Aneta Fabisiak-Wydurska, zastępczyni rzeczniczki prasowej policji w Nowym Dworze Mazowieckiem. Na ten moment śledczy nie udzielają więcej informacji w tej sprawie. Zdarzenie będzie badać lokalna prokuratura.

Pod koniec kwietnia pisaliśmy także o równie makabrycznym odkryciu, ale w Warszawie. Wówczas administratorzy jednej z kamienic znajdującej się w dzielnicy Praga-Południe w stolicy w nieopłacanym od roku mieszkaniu znaleźli zmumifikowane zwłoki mężczyzny. Według doniesień lokatorów, w budynku nieprzyjemny zapach unosił się już w ubiegłym roku.

Tragiczne odkrycie miało miejsce także nie tak dawno w Warszawie

Jeden z okolicznych mieszkańców poinformował wtedy portal warszawawpigulce.pl, że "w kamienicy na rogu Modrzewiowej i Grochowskiej otworzono mieszkanie, gdzie lokatorzy w zeszłe lato zgłaszali dziwny zapach".

Jak dodano, w mieszkaniu zostały znalezione zmumifikowane zwłoki. Informator zaznaczył, że chodzi o blok, który został odnowiony i przekazany przez burmistrza do użytku. "Przerażające, że w środku był trup" - zaznaczył mieszkaniec informujący portal.

"Z zewnątrz także nie było niczego, co świadczyłoby o zwłokach w mieszkaniu. Wszyscy, zarówno policja, jak Administracja i sąsiedzi, byli przekonani, że tego Pana po prostu nie ma w mieszkaniu. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich dozwolonych prawem ścieżek, Administracja miała prawo do otwarcia lokalu, co nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2023. O znalezieniu ciała natychmiast powiadomiono policję" - podała z kolei pod koniec kwietnia administracja tego budynku.

Joanna Węgrzyniak, rzecznik KRP VII, przyznała wtedy, że na ten moment nie wiadomo kiedy mężczyzna zmarł. – W mieszkaniu ujawniono ciało. Mężczyzna został już rozpoznany. Nikt nie wie, kiedy nastąpił zgon – poinformowała portal warszawawpigulce.pl.