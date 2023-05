Fala hejtu uderzyła w Romanowską. Aktorka nie zostawiła na internautach suchej nitki

Po tym jak Elżbieta Romanowska została ogłoszona nową prowadzącą programu "Nasz Nowy Dom" telewizji Polsat, dotknęła ją ogromna fala hejtu. Teraz aktorka postanowiła zwrócić się do internautów, nagrywając wymowną relację na Instagramie.

Na czele wielkich metamorfoz budowlanych w programie "Nasz Nowy Dom" telewizji Polsat stanie Elżbieta Romanowska. Niedawno ruszyły pierwsze nagrania do nowego sezonu formatu, a odcinki z aktorką w roli prowadzącej widzowie zobaczą już jesienią. Teraz celebrytka zwróciła się do internautów, którzy piszą jej dość niewybredne komentarze.

W relacji na Instagramie Romanowska przyznała, że codziennie otrzymuje bardzo dużo wiadomości, w których jest obrażana z powodu nowej roli, która została jej powierzona. Artystka postanowiła zabrać głos w tej sprawie i zwróciła się do internautów, nie przebierając w słowach.

Na początku swojej wypowiedzi wyznała, że jest bardzo wdzięczna za szansę, jaką otrzymała od losu. Zwróciła uwagę na fakt, że jest szczęśliwa, stając się "częścią niesamowitej ekipy". Następnie podkreśliła, że każdego dnia stara się doceniać to, co ma.

Bardzo dziękuję za to, że jestem zdrowa, że moja rodzina jest zdrowa, że mam cudowną pracę, że mam cudownych ludzi, że moje życie jest naprawdę fantastyczne. Tak sobie myślę, że czasem zdarza nam się ponarzekać, ale może zaczniemy bardziej doceniać to, co mamy . Elżbieta Romanowska

Chwilę później Elżbieta Romanowska postanowiła zwrócić się z apelem do swoich fanów. Przyznała, że czasami warto komuś pomóc, przypominając, że często małe gesty, mogą odmienić czyjś los. Jednak ostatnim punktem jej wypowiedzi były bardzo nieprzyjemne wiadomości, które otrzymuje od miłośników programu. Nowa prowadząca formatu postanowiła zwrócić się bezpośrednio do hejterów.

Ja bardzo szanuję zdanie drugiego człowieka. Bardzo szanuję rady, które są mi dawane, biorę je do siebie. Natomiast fajnie jak to są rady, które rzeczywiście coś wnoszą. Mówię tutaj o ludziach, którzy piszą do mnie bardzo obraźliwe rzeczy. Gdybyście zobaczyli kilka programów, które już będą w emisji i mieli wtedy jakieś swoje uwagi, to wtedy ja bardzo chętnie je przyjmę, ale pisanie mi, że jestem grubą świnią, że trzeba będzie poszerzać drzwi uczestników, żebym się zmieściła. Naprawdę? Elżbieta Romanowska

– Po pierwsze nie robicie na mnie żadnego wrażenia, bo to świadczy tylko o was, waszym braku kultury, o waszych kompleksach. Ktoś was ewidentnie źle wychował, z czego bardzo mi przykro. Może macie jakieś niezbyt fajne życie i w ten sposób próbujecie się dowartościować? – uderzyła w hejterów aktorka.

Na sam koniec Romanowska zwróciła uwagę na jedną, bardzo istotną kwestię. Większość wiadomości pochodzi z "fake'owych" kont. Zasugerowała "włączenie myślenia" i dała radę wszystkim tym, którzy nie są zadowoleni z jej nowej posady w telewizji Polsat.

– Macie coś do mnie? To powiedzcie mi to w twarz (...) Włączcie myślenie. To nie boli. Troszeczkę luzu i dystansu. Jeżeli już chcecie dawać mi jakieś rady, to obejrzyjcie najpierw kilka odcinków. A potem dopiero się wypowiadajcie – podsumowała Elżbieta Romanowska na InstaStories.